Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Дебютный трейлер и скриншоты Life by You — амбициозного симулятора жизни от главы серии The Sims
Paradox решила разделаться с ещё одной игровой серией от Electronic Arts.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Paradox Interactive устроила официальный анонс Life by You — нового проекта от Рода Хамбла, руководителя команд разработки симуляторов The Sims 2 и The Sims 3. Представленная сегодня игра тоже является симулятором жизни, похожим на The Sims, но со своими уникальными особенностями.

реклама

Авторы признаются, что данная игра задумывалась как одна из самых открытых и легко модифицируемых симуляторов жизни. Геймеры смогут полностью контролировать здесь созданных ими людей, построенные города и происходящие там истории. Paradox Interactive сразу заявляет, что настроена тесно контактировать с сообществом и всячески поддерживать развитие модостроения для своего симулятора.

Уже на старте Life by You будет снабжена разнообразными инструментами для творчества, чтобы игроки могли воплотить свои истории так, как считают нужным, или даже нарушая сложившиеся устои. Проект задумывается как один их самых открытых и легко модифицируемых симуляторов жизни. Ключевые особенности Life by You:

  • Играйте в открытом мире. Живите без загрузочных экранов. Заводите разговоры на настоящем языке. Возьмите автомобиль или велосипед и отправьтесь на природу. Находите и выполняйте задания для получения свежих впечатлений.
  • Растите над собой как творец, создавая игровой контент с помощью модов. Используйте проработанные инструменты для творчества. Меняйте занятия в игре когда захотите. Жизнь в ваших руках.
  • Так управляйте ей! Перетаскивайте людей в нужные места или направляйте их напрямую в режиме от третьего лица. Проживите жизнь одного человека или расскажите истории целого общества. Стройте карьеру. Влюбляйтесь. Создавайте семью.
  • Рассказывайте истории с помощью разговоров. Все разговоры на реальном языке создаются в соответствии с уникальными обстоятельствами. Вы даже можете создавать собственные беседы.
  • Спроектируйте собственный мир. Постройте дома мечты для своих подопечных или создавайте компании с нуля. Обставьте их жилища мебелью и облагородьте придомовые участки. Перетаскивайте, разрушайте и меняйте планировку целых городов.
  • Создавайте полностью индивидуальных людей. Придумывайте свои семьи в инструменте создания людей, прописывайте многогранные характеры и черты личностей. Настраивайте внешний вид людей в любое время.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранний доступ Life by You стартует 12 сентября, проект будет доступен в Steam и Epic Games Store.

#paradox interactive #life by you
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стратегия Victoria 3 получила долгожданное обновление 1.2 с музыкальным плеером и огромным количеством правок
Авторы Shadowrun Thrilogy анонсировали The Lamplighters League — ролевую тактику про борьбу с тираническим культом
Europa Universalis IV скоро получит Domination — очередное платное контентное дополнение
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

NVIDIA + AMD – 3 самых оптимальных связки процессоров и видеокарт для геймеров в 4К, 2К и 1080р
20
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
33
Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
20
Впечатления от бета-теста Diablo lV
35
Начинаю зарабатывать миллион рублей с помощью ПК. Часть 1: Теоретические соображения
50
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
97
21 марта 2023 года - день равноденствия
2
Анонсирована первая облачная социальная песочница полностью без NPC, MMORPG Pax Dei
+
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Стиральная машина с дисплеем и AI от Сяоми
+
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
13

Сейчас обсуждают

DonCarleone
23:49
Си уже давно игнорит бидона, смирись дурень, звони невидимому человеку с кем здороваешься.
Байден запросил телефонный разговор с Си Цзиньпином, сразу после его беседы с Путиным
DonCarleone
23:47
Люки тоже заваривайте сразу с экипажем....
Украинским танкистам выдали заминированные Challenger 2 – британские секреты не попадут в руки РФ
DonCarleone
23:46
А вы что ждали повиновения? Наивные вы парни...
CNN: поездка президента России в Мариуполь - есть неповиновение решению МУС
Nutty8720
23:41
Автор явно чем-то тяжелым закинулся...
Украинским танкистам выдали заминированные Challenger 2 – британские секреты не попадут в руки РФ
REY_B_
23:39
Да как-то знакомо.... Напоминает СССР перед Перестройкой.
Госсекретарь США заявил о том, что Америка против временного прекращения боевых действий на Украине
Дмитрий
23:38
Железо и так просело по продажам поэтому продают всем кто берет) да конечно делая вид и надувая щёки. Да к тому же им наоборот халява гарантийные обязательства не выполнять а дурачки всёравно гре...
В Tom’s Hardware удивились отсутствию недостатка в «железе» на российском рынке
Дмитрий
23:35
Готовятся к 4070 обычной чтобы ничего не мешало ей продаваться. ну и цена вообще не упала на старые видики поэтому кому они нужны.
Из отечественных магазинов исчезают старшие видеокарты Nvidia RTX 3000
Александр Константинов
23:34
Согласен. Я не против текстов, я ни в коем случае не против книг. Но это гадкое нечто - графомания в чистом виде, написанное дилетантами от литературы. Абсолютно серые диалоги, разбавленные наркомани...
Мнение о Disco Elysium – унылая графомания, разочаровался и вернул деньги
Eppius
23:32
Какие там нафиг секреты. Нахрен это корыто тяжеленное нужно кому.
Украинским танкистам выдали заминированные Challenger 2 – британские секреты не попадут в руки РФ
Дмитрий
23:31
2060 была с 6 гб 3060 была сразу с 12 гб
Обновление утилиты GIGABYTE подтверждает GeForce RTX 4070 с 12 ГБ и RTX 4060 с 8 ГБ памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем