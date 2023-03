Paradox решила разделаться с ещё одной игровой серией от Electronic Arts.

Компания Paradox Interactive устроила официальный анонс Life by You — нового проекта от Рода Хамбла, руководителя команд разработки симуляторов The Sims 2 и The Sims 3. Представленная сегодня игра тоже является симулятором жизни, похожим на The Sims, но со своими уникальными особенностями.

Авторы признаются, что данная игра задумывалась как одна из самых открытых и легко модифицируемых симуляторов жизни. Геймеры смогут полностью контролировать здесь созданных ими людей, построенные города и происходящие там истории. Paradox Interactive сразу заявляет, что настроена тесно контактировать с сообществом и всячески поддерживать развитие модостроения для своего симулятора.

Уже на старте Life by You будет снабжена разнообразными инструментами для творчества, чтобы игроки могли воплотить свои истории так, как считают нужным, или даже нарушая сложившиеся устои. Проект задумывается как один их самых открытых и легко модифицируемых симуляторов жизни. Ключевые особенности Life by You:

Играйте в открытом мире. Живите без загрузочных экранов. Заводите разговоры на настоящем языке. Возьмите автомобиль или велосипед и отправьтесь на природу. Находите и выполняйте задания для получения свежих впечатлений.

Растите над собой как творец, создавая игровой контент с помощью модов. Используйте проработанные инструменты для творчества. Меняйте занятия в игре когда захотите. Жизнь в ваших руках.

Так управляйте ей! Перетаскивайте людей в нужные места или направляйте их напрямую в режиме от третьего лица. Проживите жизнь одного человека или расскажите истории целого общества. Стройте карьеру. Влюбляйтесь. Создавайте семью.

Рассказывайте истории с помощью разговоров. Все разговоры на реальном языке создаются в соответствии с уникальными обстоятельствами. Вы даже можете создавать собственные беседы.

Спроектируйте собственный мир. Постройте дома мечты для своих подопечных или создавайте компании с нуля. Обставьте их жилища мебелью и облагородьте придомовые участки. Перетаскивайте, разрушайте и меняйте планировку целых городов.

Создавайте полностью индивидуальных людей. Придумывайте свои семьи в инструменте создания людей, прописывайте многогранные характеры и черты личностей. Настраивайте внешний вид людей в любое время.

Ранний доступ Life by You стартует 12 сентября, проект будет доступен в Steam и Epic Games Store.