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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Геймплейный трейлер Morbid: The Lords of Ire — очередного ролевого экшена, вдохновлённого Dark Souls
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Компания Merge Games представила новый геймплейный трейлер Morbid: The Lords of Ire — продолжения пиксельной изометрической Morbid: The Seven Acolytes. В новом проекте ракурс камеры сменился — теперь это «солуслайк» с видом от третьего лица.

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Игровой процесс Morbid: The Lords of Ire похож на всё то, что мы видим в souls-подобных проектах. То есть, борьба со сложными монстрами, беготня по уровням, кувырки, увороты и поиск секретов являются первоочередными задачами для игрока и его героя.

Мир Morbid: The Lords of Ire состоит из пяти больших биомов с уникальными монстрами и архитектурой.

«Morbid: The Lords of Ire — это продолжение получившей признание критиков изометрической ролевой игры Morbid: The Seven Acolytes с пугающей эстетикой, ужасными монстрами и изобилием крови. Уничтожайте врагов с помощью обновлённого оружия, снаряжения, благословений, систем прогресса и улучшений и выпотрошите всё на своем пути», — гласит официальное описание игры в Steam.

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Morbid: The Lords of Ire должна поступить в продажу в 2023 году на ПК.

#merge games #morbid the lords of ire
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