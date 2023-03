Стильно.

Компания Merge Games представила новый геймплейный трейлер Morbid: The Lords of Ire — продолжения пиксельной изометрической Morbid: The Seven Acolytes. В новом проекте ракурс камеры сменился — теперь это «солуслайк» с видом от третьего лица.

реклама

Игровой процесс Morbid: The Lords of Ire похож на всё то, что мы видим в souls-подобных проектах. То есть, борьба со сложными монстрами, беготня по уровням, кувырки, увороты и поиск секретов являются первоочередными задачами для игрока и его героя.

Мир Morbid: The Lords of Ire состоит из пяти больших биомов с уникальными монстрами и архитектурой.

«Morbid: The Lords of Ire — это продолжение получившей признание критиков изометрической ролевой игры Morbid: The Seven Acolytes с пугающей эстетикой, ужасными монстрами и изобилием крови. Уничтожайте врагов с помощью обновлённого оружия, снаряжения, благословений, систем прогресса и улучшений и выпотрошите всё на своем пути», — гласит официальное описание игры в Steam.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Morbid: The Lords of Ire должна поступить в продажу в 2023 году на ПК.