Компания Respawn Entertainment, название которой стало у всех на слуху, в основном, после выхода королевской битвы Apex Legends, продолжает пожинать плоды своего успеха, и сегодня сообщила об открытии своей уже третьей по счёту студии разработки игр. Соответствующей информацией представители Respawn поделились в беседе с изданием GamesIndustry.
реклама
Уточняется, что свежеобразованный коллектив будет корпеть над Apex Legends; Respawn своего рода делегировала право на дальнейшую поддержку королевской битвы именно этой своей новой студии, и выразила надежду на то, что проект будет продолжать развиваться на протяжении как минимум 10—15 лет.
Насколько реалистичен данный прогноз Respawn, сказать трудно, однако в 2004 году, например, было невозможно предположить, что World of Warcraft «протянет» девятнадцать лет без намёков на сход с дистанции. Так что план студии вполне осуществим — главное, принимать правильные решения и развивать игру не «абы как», а как следует.
Желание компании создавать новые подразделения внутри себя вполне естественно: Respawn, будучи на сегодняшний день самой успешной студией внутри Electronic Arts, завалена работой, поэтому без расширения производства обойтись невозможно.