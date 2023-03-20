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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы ремейка «Готики» по-прежнему надеются выпустить проект в следующем году
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Время летит так быстро, и событий происходит так много, что мы уже совсем забыли о том, что с момента анонса ремейка культовой ролевой игры «Готика» прошло уже больше трёх лет. С тех пор изменилось крайне немногое: разработка продолжается в исключительно медленном темпе, и наращивать его в студии Alkimia Interactive по-прежнему не собираются. Как итог — релиз обновлённой классики состоится не раньше, чем в следующем году, что представители студии подтвердили в недавнем интервью немецкой прессе.

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Чуть более точные сроки окончания работ, впрочем, в Alkimia назвать не готовы, потому что не исключено, что изначальным планам не суждено будет сбыться. А не сбываются они в современной игровой индустрии, как известно, преимущественно вправо по графику.

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На сегодняшний день в Steam вот уже на протяжении трёх с лишним лет доступна небольшая демоверсия, создававшаяся для того, чтобы оценить заинтересованность публики в полноценной игре. Учитывая темпы работы, заинтересованность современным геймером в подобных проектах незначительная, а те, кто проходили оригинал, уже, мягко говоря, выросли из видеоигр.

#gothic #alkimia interactive #gothic remake #tha nordic
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