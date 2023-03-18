Ну, или на перевод CSGO на соответствующий движок. Разницы, справедливости ради, немного.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Информация о готовящемся переводе Counter-Strike Global Offensive на движок Source 2 или же об анонсе полностью новой игры культовой серии появляется со столь завидной регулярностью, что уже невольно теряется сомнение в её правдивости. Вот и сегодня инсайдеры, специализирующиеся на утечках из Valve, заметили, что компания зарегистрировала два торговых знака — CS2 и Counter Strike.

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Предположительно, громкие новости будут объявлены уже в этом месяце, вслед за чем начнётся публичное тестирование проекта. Важно понимать, что выход обновлённой версии Counter-Strike, как бы её ни назвали, напрашивается уже давно: Global Offensive использует откровенно морально устаревшую технологическую базу, в то время как конкуренты в жанре тактических командных шутеров в этом плане давно уже ушли далеко вперёд. В самом деле Valve наконец-то решилась на масштабное обновление своего боевика, покажет только время.

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Стоит напомнить, что Counter-Strike Global Offensive существует уже больше десяти с половиной лет. Это самый длительный срок существования игры серии Counter-Strike без выхода её новой части.