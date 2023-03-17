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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Еврокомиссия на месяц отложила решение по сделке между Microsoft и Activision Blizzard
А всё изначально хотели завершить до июля.
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Кажется, что различным юридическим проволочкам, которые сопровождают рекордную по своей сумме и значению в игровой индустрии сделку между Microsoft и Activision, не будет ни конца, ни края. Сегодня рэдмондский гигант предоставил Еврокомиссии (ЕК) документацию, из которой следуют обязательства Microsoft по снижению последствий слияния с Activision Blizzard для рынка, и вот, ЕК эти документы приняло к рассмотрению, что автоматически привело к отложению решения по сделке почти на месяц. Если ранее планировалось, что ЕК озвучит решение в конце апреля, то теперь это случится лишь 22 мая.

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На сегодняшний день главным противником сделки является Sony, которая опасается, что при переходе Activision Blizzard под контроль Microsoft та превратит франшизу Call of Duty в эксклюзив для PC и Xbox, тем самым подорвав прибыль Sony. Тот факт, что Sony обладает массой эксклюзивных для PlayStation игр, компанию при этом нисколечко не волнует.

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Первоначально Microsoft рассчитывала, что сделка будет одобрена и завершена до июля 2023 года, но насколько теперь затянется процесс, предсказать практически невозможно.

#microsoft #sony #activision blizzard
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