Что, впрочем, было предсказуемо.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Capcom решила в очередной раз продемонстрировать, что ей нечего стесняться и бояться, и разрешила публиковать рецензии на ремейк Resident Evil 4 за неделю до непосредственно выхода проекта. Как выяснилось, мнение Capcom о ремейке было верным, и решение о снятии эмбарго на публикацию обзоров — тоже. Так, на момент написания данной заметки средняя оценка новинки на агрегаторе Metacritic составляла 93 балла из 100 возможных.

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Согласно комментариям первых обозревателей, разработчикам удалось создать отличный ремейк, в котором сохранены атмосфера и дух оригинальной Resident Evil 4, но при этом облагорожен внешний вид, усовершенствованы анимации и в целом визуальная часть. Стоит отметить, что многие обзоры от критиков подтверждаются и мнением простых игроков после прохождения демоверсии, так что не стоит огульно обвинять обозревателей в продажности и прочих аморальных вещах.

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Оценить полную версию ремейка Resident Evil 4 можно будет в следующую пятницу на всех актуальных платформах. В России — только окольными путями.