Соответствующая информация появилась в разделе вакансий.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Наверное, сегодня невозможно никого удивить, сказав, что серия Far Cry является просто брендом, под которым выпускают различные «конвейерные» продукты. Останавливать этот конвейер Ubisoft даже несмотря на всё более и более низкие оценки новинок в серии не собирается, и вот, сегодня внимательные посетители официального сайта компании в разделе вакансий обнаружили упоминание нового проекта в серии Far Cry.

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Никакой полезной информации из описания вакансии выудить не удалось, все сведения исключительно базовые и не несущие в себе важной нагрузки. Одно можно сказать с определённой уверенностью: проект находится на начальных стадиях развития, и в ближайшее время новинка явно не выйдет.

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Предыдущая часть серии — Far Cry 6 — вышла в 2021 году и получила сдержанные оценки прессы и разгромные оценки игроков.