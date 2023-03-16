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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft косвенно подтвердила факт работы над новой частью серии Far Cry
Соответствующая информация появилась в разделе вакансий.
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Наверное, сегодня невозможно никого удивить, сказав, что серия Far Cry является просто брендом, под которым выпускают различные «конвейерные» продукты. Останавливать этот конвейер Ubisoft даже несмотря на всё более и более низкие оценки новинок в серии не собирается, и вот, сегодня внимательные посетители официального сайта компании в разделе вакансий обнаружили упоминание нового проекта в серии Far Cry.

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Никакой полезной информации из описания вакансии выудить не удалось, все сведения исключительно базовые и не несущие в себе важной нагрузки. Одно можно сказать с определённой уверенностью: проект находится на начальных стадиях развития, и в ближайшее время новинка явно не выйдет.

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Предыдущая часть серии — Far Cry 6 — вышла в 2021 году и получила сдержанные оценки прессы и разгромные оценки игроков.

#ubisoft
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