Наверное, сегодня невозможно никого удивить, сказав, что серия Far Cry является просто брендом, под которым выпускают различные «конвейерные» продукты. Останавливать этот конвейер Ubisoft даже несмотря на всё более и более низкие оценки новинок в серии не собирается, и вот, сегодня внимательные посетители официального сайта компании в разделе вакансий обнаружили упоминание нового проекта в серии Far Cry.
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Никакой полезной информации из описания вакансии выудить не удалось, все сведения исключительно базовые и не несущие в себе важной нагрузки. Одно можно сказать с определённой уверенностью: проект находится на начальных стадиях развития, и в ближайшее время новинка явно не выйдет.
Предыдущая часть серии — Far Cry 6 — вышла в 2021 году и получила сдержанные оценки прессы и разгромные оценки игроков.