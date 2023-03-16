Компания NVIDIA у себя на сайте объявила о том, что ПК-версии шутера Redfall и ролевого экшена Diablo IV прямо на старте получат поддержку технологии апскейла DLSS 3. Также 28 марта новая технология заявится в гоночную аркаду Forza Horizon 5.
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Напомним, что технология DLSS 3 будет доступна только на видеокартах серии GeForce RTX 4000. Также NVIDIA сообщила, что с 20 марта плагин DLSS Frame Generation станет общедоступным для разработчиков, он должен будет помогать внедрять технологию в игры с помощью платформы NVIDIA Streamline.
В самое ближайшее время поддержку DLSS 3 добавят для движка Unreal Engine 5.2. Сама же технология апскейла выглядит достаточно прорывной из-за значительного увеличения фреймрейта после её активации — в отдельных случаях количество кадров\с вырастает до пяти раз.