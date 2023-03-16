Epic Games Store временно прекратил раздавать различный валежник не первой свежести, поэтому мы точно также временно возобновляем публикацию соответствующих редакционных новостей. Сегодня все желающие получили возможность забрать в вечное пользование глобальную стратегию Warhammer 40,000 Gladius — Relics of War.
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Проект представляет собой традиционную стратегию жанра 4X, подразумевающую развитие своей империи, создание боевых отрядов и приведение государства к победе одним из доступных способов. Разве что в качестве игровых «цивилизаций» здесь будут известные фракции мира Warhammer 40,000.
Игра вышла в 2018 году и с тех пор получила несколько важных контентных дополнений. Без которых, если верить заявлениям фанатов франшизы, в Warhammer 40,000 Gladius — Relics of War делать откровенно нечего. Впрочем, дарёному коню в зубы смотреть не принято: подарок либо принимается, либо нет.