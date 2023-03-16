Можно и взять. Почему нет-то?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

Epic Games Store временно прекратил раздавать различный валежник не первой свежести, поэтому мы точно также временно возобновляем публикацию соответствующих редакционных новостей. Сегодня все желающие получили возможность забрать в вечное пользование глобальную стратегию Warhammer 40,000 Gladius — Relics of War.

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Проект представляет собой традиционную стратегию жанра 4X, подразумевающую развитие своей империи, создание боевых отрядов и приведение государства к победе одним из доступных способов. Разве что в качестве игровых «цивилизаций» здесь будут известные фракции мира Warhammer 40,000.

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Игра вышла в 2018 году и с тех пор получила несколько важных контентных дополнений. Без которых, если верить заявлениям фанатов франшизы, в Warhammer 40,000 Gladius — Relics of War делать откровенно нечего. Впрочем, дарёному коню в зубы смотреть не принято: подарок либо принимается, либо нет.