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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают глобальную стратегию Warhammer 40,000 Gladius — Relics of War
Можно и взять. Почему нет-то?
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Epic Games Store временно прекратил раздавать различный валежник не первой свежести, поэтому мы точно также временно возобновляем публикацию соответствующих редакционных новостей. Сегодня все желающие получили возможность забрать в вечное пользование глобальную стратегию Warhammer 40,000 Gladius — Relics of War.

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Проект представляет собой традиционную стратегию жанра 4X, подразумевающую развитие своей империи, создание боевых отрядов и приведение государства к победе одним из доступных способов. Разве что в качестве игровых «цивилизаций» здесь будут известные фракции мира Warhammer 40,000.

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Игра вышла в 2018 году и с тех пор получила несколько важных контентных дополнений. Без которых, если верить заявлениям фанатов франшизы, в Warhammer 40,000 Gladius — Relics of War делать откровенно нечего. Впрочем, дарёному коню в зубы смотреть не принято: подарок либо принимается, либо нет.

#epic games #epic games store #warhammer 40.000 gladius relics of war
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