Песок, песок, песок и спокойной ночи!

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Разработчики из студии Deck13 совместно с издательством Focus Entertainment представили геймплейный трейлер Atlas Fallen — кооперативного экшена в открытом мире, в котором игроку предлагают «восстать из пыли и освободить человечество, угнетаемое падшими богами».

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Кооперативный экшен Atlas Fallen создаётся силами студии, которую мы знаем по дилогии The Surge. Игрок на этот раз вынужден будет отправиться в странствия по пескам вечного края, полного древних опасностей и тайн. Геймплей Atlas Fallen — это непрерывное выслеживание монстров и сражение с ними в эпичных схватках с использованием усиливаемых песком сокрушительных способностей и мощного оружия.

В ролике нам показали локации из открытого мира, сражения с монстрами, а также механику скольжения по песку, которая позволяет быстро преодолевать большие расстояния. В самом конце видеоматериала также нашлось место нескольким кадрам со сражениями с боссами. Оружие в Atlas Fallen способно изменять форму, что тоже чуть-чуть «засветилось» в ролике.

«Восстаньте из пыли и освободите человечество, угнетаемое падшими богами. Отправьтесь в странствия по пескам вечного края, полного древних опасностей, тайн и обрывков прошлого. Выслеживайте легендарных монстров и вступайте с ними в зрелищные эпичные схватки, используя усиливаемые песком сокрушительные способности и мощное оружие, которое способно менять форму. Побеждайте и забирайте себе самое естество врагов, формируя собственный стиль игры и ведя человечество в новую эру в одиночной или совместной сюжетной кампании», — гласит официальное описание Atlas Fallen.

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Релиз новой игры от разработчиков The Surge должен состояться 16 мая на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S.