Разработчики из студий Fairyship Games и Revenant Games совместно с издательством Destructive Creations представили Shame Legacy — хоррор от первого лица, действие которого происходит в заброшенной деревне культистов 19-го века. Игроку предложат заняться, собственно, выживанием, используя механику скрытого перемещения, а также решением головоломок с обязательным раскрытием тайн всего места действа.
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«Проснувшись в замешательстве после посещения сеансов по управлению гневом, вы быстро обнаруживаете, что идёт охота. Вы являетесь добычей, за которой все охотятся. Наследие вашей семьи, кажется, настигло вас, но, возможно, не таким образом, как вы ожидали. Очевидно, наследство не всегда означает модные яхты», — гласит описание хоррора Shame Legacy на странице в Steam. Проект, кстати, доступен для жителей Беларуси и России, но русского языка в списке поддерживаемых пока нет.
Shame Legacy — хоррор про умение избегать неприятностей. Герой сможет продвинуться по сюжету только в том случае, если сумеет избежать контакта с врагом. Местные жители, будучи последователями зловещего культа, станут повсюду искать героя. «Они окажутся чертовски быстрыми, если увидят или услышат тебя. Ваши умственные способности пригодятся при решении головоломок», — предупреждают разработчики. Они также рассказали о главном оружии игрока — трости, которая поможет отбиваться от атакующих жителей деревни.
Хоррор Shame Legacy будет доступен на ПК (Steam) и PlayStation 5 с 30 мая текущего года. Кому до него будет дело, если в этот день выйдет System Shock (разработчики ремейка опять перенесли релиз, как вы помните) — не совсем понятно. Примечательно, что в случае с консолью от Sony разработчики также готовят коробочное издание, что в последнее время является редкостью для небольших игр.