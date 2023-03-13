А мы и не сомневались.

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Генеральный директор Atomic Heart Роберт Багратуни раскрыл новые подробности о грядущем дополнительном контенте для игры. Сама информация поступала разрозненно, но один неравнодушный модератор сообщества игры собрал и выдал всё единым списком.

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Если говорить о ближайших крупных DLC, то их анонс должен состояться уже в ближайшее время. Очевидцы сообщают, что все дополнения могут похвастаться высоким качеством — без уточнений, о чём именно идёт речь. Роберт Багратуни заверил, что роботы-близняшки обязательно вернутся в дополнениях. Гендиректор также рассказал, какая концовка шутера считается каноничной. Без спойлеров тут не обойтись, поэтому обойдёмся максимально абстрактной фразой: каноничной считается та, в которой Нечаев встречается с близняшками.

В грядущий дополнениях к шутеру Atomic Heart появятся вырезанное из оригинала оружие, которое до релиза не успели доделать. Также игроки могут рассчитывать на появление новых композиций саундтрека, представляющих собой ремиксы на популярные советские шлягеры. А вот появления зимних локаций ждать не стоит, равно как и военных роботов. Последние появятся только во второй части, которая, как вы понимаете, будет.

Ещё разработчики собираются выпустить книгу с предысторией, которая должна помочь раскрыть детали сюжета Atomic Heart. Объём такого материала должен составить минимум 300 страниц.

Недавно в Сети появилось обращение Роберта Багратуни напрямую к Илон Маску — гендиректор Atomic Heart запрашивал у миллиардера разрешение на размещение в игре роботов Tesla. Так вот, эти самые роботы могут появиться в новых произведениях Mundfish только после одобрения самим Маском, что логично.

Если вам пришёлся по душе саундтрек из игры, часть которого выложена на YouTube самими девелоперами, то стоит обязательно дождаться появления его второй части — это случится совсем скоро. Напомним, Atomic Heart вышла 21 февраля на PC, PlayStation и Xbox.

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По последним данным, бюджет проекта превысил 25 миллионов долларов. Шутер был тепло принят публикой, а все причины нареканий Mundfish старается оперативно устранять с помощью патчей.