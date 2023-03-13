Некоторое время назад моддер Halk Hogan, подаривший любителям улучшать визуальную часть видеоигр масштабный мод HD Reworked Project для The Witcher 3 Wild Hung, анонсировал аналогичную модификацию для Cyberpunk 2077. Вчера вечером модификация стала доступна для загрузки на самом популярном мод-портале NexusMods.
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На сегодняшний день объём установки мода незначительный — от 477 до 703 Мбайт в зависимости от версии (сбалансированная или «ультра»). Важно понимать, что на данный момент речь идёт о самой первой версии графической модификации: всё, что она делает — это заменяет текстуры (и то далеко не все) на аналоги более высокого разрешения, созданные при помощи нейросетей.
Очевидно, мод в течение длительного времени будет поддерживаться, обновляться и расширяться в контентном плане. Пока что же смысла в его установке примерно никакого: текстуры в Cyberpunk 2077 и так пристойного качества, а незначительное повышение их разрешения особо в глаза не бросается.