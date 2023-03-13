Издательство Frontier Foundry совместно с разработчиками из Ratloop Games приняли решение закрыть свой пошаговый шутер Lemnis Gate, с момента релиза которого прошло меньше двух лет. Информация о прекращении дальнейшей поддержки проекта была представлена в совместном заявлении двух указанных компаний.
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В своём послании разработчики утверждают, что Lemnis Gate был амбициозным проектом, над которым они тесно сотрудничали с издательством Frontier Foundry. Принятие решения о прекращении поддержки игры априори является грустным событием, но команда не намерена отчаиваться, поэтому вскоре займётся чем-нибудь ещё.
Ход дальнейших событий несложно предугадать, разработчикам из Ratloop Games остаётся только определиться с ключевыми датами, что они и сделали. Итак, уже 11 апреля Lemnis Gate будет снята с продажи на всех платформах, а уже 11 июля отключат все серверы игры. После этого у владельцев консоли останется доступ к локальному мультиплееру и тренировочным режимам. А на ПК возможность проводить время за шутером пропадёт вовсе.
Lemnis Gate считается одним из первых проектов Frontier Foundry — дочернего подразделения Frontier для издательства сторонних игр. Авторы называли своё детище «революционным пошаговым стратегическим шутером», его действие происходит во временной петле. Он вышел в сентябре 2021-го, но не смог завоевать популярность у поклонников жанра. Пиковый онлайн ПК-версии превышает и тысячи человек, что ничтожно мало.
Напомним, в последние месяцы прошла целая волна закрытия непопулярных сетевых проектов разного качества и масштаба. Судьба Lemnis Gate в той или иной степени ранее настигла Rumbleverse, Marvel’s Avengers, CrossfireX и даже вполне состоятельную и успешную Apex Legends Mobile.