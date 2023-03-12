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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Коммерческий директор и вице-президент Overwatch покидает Blizzard
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Стало известно, что Джон Спектор, коммерческий директор и вице-президент Overwatch, а также бывший руководитель OQL принял решение покинуть компанию Blizzard до конца текущего месяца. Если что, мы сейчас говорим не об очередном ветеране, трудившимся в студии долгих 15-20 лет, а сотруднике с 6-летним стажем.

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В своём обращении он выразил благодарность коллегам и друзьям за многолетнюю поддержку и пообещал активничать в Twitter. О своей дальнейшей карьере и новом месте работы Джон Спектор рассказывать ничего не стал.

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Игрокам в Overwatch 2 бывший топ-менеджер пообещал, что их ждёт много чего интересного. Да и сам Джон будет следить за развитием проекта как обычный уже геймер. Фанаты с горечью приняли объявление об уходе Спектра из Blizzard, отметив, что он много чего хорошего сделал для Overwatch 2, улучшив связь команды разработчиков с целевой аудиторией.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
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