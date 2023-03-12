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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Градострой Anno 1800 привлёк внимание двух с половиной миллионов человек
Ну, потребовалось на это 4 года, и что?
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Без малого четыре года назад состоялся релиз Anno 1800 — градостроительного симулятора, действие которого, как нетрудно догадаться из названия, разворачивается на стыке XVIII и XIX веков. К удивлению разработчиков из Blue Byte и издательства Ubisoft, проект привлёк широкое внимание публики, о чём свидетельствует недавняя статистика числа игроков, перевалившая за два с половиной миллиона человек.

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При этом важно понимать, что речь идёт исключительно о PC-версии Anno 1800. Консольные версии для PlayStation 5 и Xbox Series станут доступны на следующей неделе. И хотя трудно сказать, насколько проект будет популярен на устройствах, предназначенных для совершенно других игровых жанров, но можно не сомневаться в том, что в некоторой степени статистика увеличится.

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Anno 1800 на протяжении всех четырёх лет активно снабжается дополнительным контентом и многочисленными обновлениями, так что на сегодняшний день в плане геймплейных возможностей это самая крупная и проработанная из всех игр серии.

#ubisoft #blue byte #anno 1800
1
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Сейчас обсуждают

Иван Феночка
15:59
Какие нахер 2.5к? Мало того, что вы 1440р называете 2к, так ещё и преувеличиваете и без того обман маркетологов.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:56
Хотелось бы увидеть доказательства, потому что 1000 фактов в интернете говорят против твоего мнения.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:54
чет жалка тебя
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:54
Тебе никто и не обещал 2к@144, и вообще для такого фпса придумали DLSS.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:52
Такой ПК и 3070 - звучит как троллинг, не более.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
Иван Феночка
15:51
Причём тут кривая игра, если это заслуженно. Нету ни одного фактора, чтобы у него на этой около бюджетной сборке были полёты Хогсварта на 2к.
Radeon 780M на базе RDNA3 аналогичен по производительности NVIDIA GTX 1650 Ti
хахахер
15:51
там 18 щас населения
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
Китя.
15:50
ну лучше чтобы было чем нет .
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
хахахер
15:49
так чернобыль русский.Там надо весь сюжет уже переписывать
Хакеры угрожают слить S.T.A.L.K.E.R. 2 в сеть если её создатели не перестанут политизировать проект
Каа
15:48
Накопитель пси5.0 даром не упал 99,9% грамотным пользователям, ибо блоками 4к скорость увеличилась несущественно, линейная (читай маркетинговая) никому не нужна.
В AMD подсчитали, что в играх Ryzen 7 7800X3D до 30% быстрее 5800X3D и до 24% Intel Core i9-13900K
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