Ну, потребовалось на это 4 года, и что?

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3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Без малого четыре года назад состоялся релиз Anno 1800 — градостроительного симулятора, действие которого, как нетрудно догадаться из названия, разворачивается на стыке XVIII и XIX веков. К удивлению разработчиков из Blue Byte и издательства Ubisoft, проект привлёк широкое внимание публики, о чём свидетельствует недавняя статистика числа игроков, перевалившая за два с половиной миллиона человек.

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При этом важно понимать, что речь идёт исключительно о PC-версии Anno 1800. Консольные версии для PlayStation 5 и Xbox Series станут доступны на следующей неделе. И хотя трудно сказать, насколько проект будет популярен на устройствах, предназначенных для совершенно других игровых жанров, но можно не сомневаться в том, что в некоторой степени статистика увеличится.

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Anno 1800 на протяжении всех четырёх лет активно снабжается дополнительным контентом и многочисленными обновлениями, так что на сегодняшний день в плане геймплейных возможностей это самая крупная и проработанная из всех игр серии.