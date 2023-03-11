Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Февральский фестиваль Steam «Играм быть» привлёк рекордное количество пользователей
8,7 млн человек поучаствовали.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Недавно завершился февральский фестиваль «Играм быть», который в Steam стали проводить в 2020 году на фоне пандемии и невозможности людей выезжать на очные выставки. Хотя сейчас ситуация практически полностью вернулась к норме, заложенная традиция ещё осталась, и геймеры продолжают пользоваться открывшимися им возможностями. И с каждым разом, что характерно, фестиваль «Играм быть» становится всё более популярным, о чём свидетельствует официальная статистика Steam.

реклама

Как сообщила Valve, в февральском фестивале приняли участие 8,7 миллионов уникальных «посетителей», что стало рекордом за всё время его проведения. Всего в рамках фестиваля было представлено 675 демоверсий находящихся в разработке видеоигр. Учитывая, что фестивалю была уделено всего одна неделя, не всем демоверсиям удалось завоевать равный интерес публики — одна из них выбилась в безусловные лидеры, и стала ею «демка» фэнтезийной хардкорной PvPvE-«адвенчуры» Dark and Darker от студии Ironmace.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Учитывая востребованность фестиваля, Valve сообщила, что в июне он вернётся вновь. Подробности появятся ближе к его началу.

#steam #valve
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

32 % пользователей Steam уже перешли на Windows 11
СМИ: Версия Counter-Strike на Source 2 существует, а «бета» стартует уже в этом месяце
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Иран завершил сделку по приобретению многоцелевых истребителей Су-35 производства РФ
5
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
83
Об отечественных операционных системах
66
Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
10
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
27
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
49
Стратегии, которые выйдут в 2023 году
14
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
64
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
20
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
39

Сейчас обсуждают

deema35
21:00
экономят на звуковых картах, устанавливая чипы Realtek ALC887/897 Просто маркетологи ещё не обратили внимание на чипы звуковых карт. Как только они это сделают цифры в названиях чипов начнут увеличив...
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
Сергей Vorvort
20:56
Главная претензия - неадекватные цены. Если в 2019 я покупал топ - материнку ASRock X470 Taichi за 14 000 рублей, то сейчас топ стоит от 30 000 и выше. С видеокартами еще хуже. Если так и дальше пойде...
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
am8086
20:53
А компьютер-то оптимист! Не 2040, а 2024, если США не угомониться.
В сеть утекли спецификации Google Pixel 7a — Google Tensor G2, LPDDR5, UFS 3.1 и камера на 64 Мп
am8086
20:52
Всем должно быть пофиг. И? Всем пофиг!
Петицию о переименовании России в Московию рассмотрел Зеленский
Pilat2009
20:51
Автор наверно не знает,что в нормальных магазинах в описании плат сообщается,какие процессоры можно ставить?
ТОП-9 претензий к производителям материнских плат
Эля Курбанова
20:51
2*2697v3, 4*32Gb оперативы, 3 SSD, 1 HDD, 1660s. Всё это запитано от киловаттника Кулермастер 1000v, в девичестве сисоник. Потребляет системник не более 600W даже если задействовать вк по максимуму в ...
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
am8086
20:50
Как-то неприглядно она смотрится. На фоне СВД, как калаш из жестянки.
Винтовка СВЧ скоро заменит легендарную СВД - подробно разбираемся, что это за зверь
am8086
20:48
Как и любая другая крипта, которая может скатиться в говно, оно и скатывается в говно. Радостные вопли "свобода не контролируется никем" очень быстро затухают под фактом "не принимается никем". За ис...
Стейблкоин USDC потерял привязку к доллару из-за банкротства Silicon Valley Bank
swr5
20:46
95% юзеров в мире только серфят и раз в десять лет возможно печатают, больше им ничего не надо, ну кроме может быть фоточек и видосиков. Линукс прекрасно с этим справляется.
Об отечественных операционных системах
Анатолий Чернышов
20:45
Долбоеб.
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем