Недавно завершился февральский фестиваль «Играм быть», который в Steam стали проводить в 2020 году на фоне пандемии и невозможности людей выезжать на очные выставки. Хотя сейчас ситуация практически полностью вернулась к норме, заложенная традиция ещё осталась, и геймеры продолжают пользоваться открывшимися им возможностями. И с каждым разом, что характерно, фестиваль «Играм быть» становится всё более популярным, о чём свидетельствует официальная статистика Steam.
реклама
Как сообщила Valve, в февральском фестивале приняли участие 8,7 миллионов уникальных «посетителей», что стало рекордом за всё время его проведения. Всего в рамках фестиваля было представлено 675 демоверсий находящихся в разработке видеоигр. Учитывая, что фестивалю была уделено всего одна неделя, не всем демоверсиям удалось завоевать равный интерес публики — одна из них выбилась в безусловные лидеры, и стала ею «демка» фэнтезийной хардкорной PvPvE-«адвенчуры» Dark and Darker от студии Ironmace.
Учитывая востребованность фестиваля, Valve сообщила, что в июне он вернётся вновь. Подробности появятся ближе к его началу.