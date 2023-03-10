Тут мораль и не простые решения, знаете ли.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Разработчики из польской студии Brave Lamb совместно с издательством Nacon представили трейлер War Hospital — необычной экономической стратегии, в котором игроку придётся постоянно принимать тяжелые решения.

реклама

Игра, действие которой происходит в антураже Первой мировой, предлагает геймеру взять на себя управление полевым госпиталем. Управляющему предстоит сражаться не только за жизни пациентов, но также за их рассудок и даже души. А делать это будет не так просто, поскольку в полевом госпитале господствуют методы лечения начала прошлого века со всеми вытекающими.

«1918 год. Вы — майор Генри Уэллс, британский военный медик в отставке, призванный обратно на фронт и брошенный в кошмар Первой мировой войны. Вы, испытывающий нехватку персонала и не оснащённый всем необходимым, являетесь последней надеждой для бесчисленных солдат на Французском фронте.

Лечите ужасные боевые ранения как командир полевого госпиталя. Стройте комплекс, чтобы лечить раненых, пока артиллерийские снаряды разрываются в непосредственной близости. Используйте настоящее оборудование времен Первой мировой войны и посмотрите, как развиваются Ваши инструменты и методы. Ваш выбор окажет неизгладимое влияние.

Создайте микросообщество спасателей и выживших. Зажгите надежду в Ваших подчинённых и солдатах. Принесите частичку повседневной жизни в периоды прекращения боевых действий. Сыграйте в игру на военную тематику, в которой прославляется жизнь, а не смерть», — гласит официальное описание стратегии.

Авторы War Hospital утверждают, что их игра направлена на спасение жизней, а не их отнятие. В качестве важных особенностей стратегии указывается реалистичное изображение условий британского полевого госпиталя и точно воссозданную обстановку Французского фронта времён Первой мировой войны.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

War Hospital поступит в продажу 31 августа на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.