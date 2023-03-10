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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Атмосферная стратегия War Hospital про ужасы Первой мировой обзавелась точной датой релиза
Тут мораль и не простые решения, знаете ли.
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Разработчики из польской студии Brave Lamb совместно с издательством Nacon представили трейлер War Hospital — необычной экономической стратегии, в котором игроку придётся постоянно принимать тяжелые решения.

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Игра, действие которой происходит в антураже Первой мировой, предлагает геймеру взять на себя управление полевым госпиталем. Управляющему предстоит сражаться не только за жизни пациентов, но также за их рассудок и даже души. А делать это будет не так просто, поскольку в полевом госпитале господствуют методы лечения начала прошлого века со всеми вытекающими.

«1918 год. Вы — майор Генри Уэллс, британский военный медик в отставке, призванный обратно на фронт и брошенный в кошмар Первой мировой войны. Вы, испытывающий нехватку персонала и не оснащённый всем необходимым, являетесь последней надеждой для бесчисленных солдат на Французском фронте.

Лечите ужасные боевые ранения как командир полевого госпиталя. Стройте комплекс, чтобы лечить раненых, пока артиллерийские снаряды разрываются в непосредственной близости. Используйте настоящее оборудование времен Первой мировой войны и посмотрите, как развиваются Ваши инструменты и методы. Ваш выбор окажет неизгладимое влияние.

Создайте микросообщество спасателей и выживших. Зажгите надежду в Ваших подчинённых и солдатах. Принесите частичку повседневной жизни в периоды прекращения боевых действий. Сыграйте в игру на военную тематику, в которой прославляется жизнь, а не смерть», — гласит официальное описание стратегии.

Авторы War Hospital утверждают, что их игра направлена на спасение жизней, а не их отнятие. В качестве важных особенностей стратегии указывается реалистичное изображение условий британского полевого госпиталя и точно воссозданную обстановку Французского фронта времён Первой мировой войны.

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War Hospital поступит в продажу 31 августа на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

#nacon #war hospital #brave lamb
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