Популярный симулятор выживания с элементами хоррора Sons of the Forest, разработанный канадской студией Endnight Games, получил крупный патч. Апдейт добавил в игру множество исправлений и ворох нового контента.
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Это первый большой патч (он так и называется — Patch 1), который не только внес множество право в баланс и оптимизировал работу игрового клиента, но добавил кое-что из нового контента. Игроки могут снабдить своих героев биноклями, посадить на дельтаплан и построить ворота оборонительной стены.
Список ключевых дополнений по контенту выглядит следующим образом:
- добавлен бинокль;
- добавлен дельтаплан;
- добавлены ворота оборонительной стены;
- добавлена битва с боссом в середине игры в бункере с едой;
- добавлен сброс настроек на экране параметров;
- в мир добавлен недостающий элемент кожаного костюма Вирджинии;
- игроки теперь могут запирать двери на засов, расположенной с внутренней стороны двери;
- построенные небольшие конструкции (мебель) теперь можно хватать, при захвате их можно либо снова поставить куда-нибудь, либо бросить, чтобы разрушить и вернуть свои ресурсы;
- добавлены некоторые дополнительные элементы истории;
- добавлены новые варианты анимации смерти от выстрела в голову для каннибалов;
- разгневанные обычные каннибалы теперь могут атаковать, прыгая с деревьев;
- маленькие птицы теперь будут приземляться и есть/набираться сытости;
- добавлена возможность скрыть теги имён игроков;
- добавлена возможность скрыть прицел и траекторию снаряда;
- ловушка для рыбы теперь должна работать и ловить рыбу (каждые 5-10 минут), пока она находится в воде и если текущий сезон не зимний;
- добавлены смотровые башни в некоторые деревни каннибалов;
- добавлен новый тип конструкции: односторонняя вышка. Заполняет пространство между наклонной балкой и поддерживающей её балкой. Выравнивается автоматически на основе ориентации наклонной балки.
Балансных правок в игру внесено тоже немало. Например, здоровье каннибалов было увеличено, а урон от дробовика снижен вдвое. С полным списком изменений можно ознакомиться на отдельной страничке с описание апдейта в Steam.
Sons of the Forest вышла в ранний доступ 23 февраля текущего года. Игра за это время собрала более 88 тысяч отзывов, из которых 82 % — положительные.