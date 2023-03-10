А ещё он добавил бинокль, дельтаплан и битву с боссом.

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Популярный симулятор выживания с элементами хоррора Sons of the Forest, разработанный канадской студией Endnight Games, получил крупный патч. Апдейт добавил в игру множество исправлений и ворох нового контента.

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Это первый большой патч (он так и называется — Patch 1), который не только внес множество право в баланс и оптимизировал работу игрового клиента, но добавил кое-что из нового контента. Игроки могут снабдить своих героев биноклями, посадить на дельтаплан и построить ворота оборонительной стены.

Список ключевых дополнений по контенту выглядит следующим образом:

добавлен бинокль;

добавлен дельтаплан;

добавлены ворота оборонительной стены;

добавлена битва с боссом в середине игры в бункере с едой;

добавлен сброс настроек на экране параметров;

в мир добавлен недостающий элемент кожаного костюма Вирджинии;

игроки теперь могут запирать двери на засов, расположенной с внутренней стороны двери;

построенные небольшие конструкции (мебель) теперь можно хватать, при захвате их можно либо снова поставить куда-нибудь, либо бросить, чтобы разрушить и вернуть свои ресурсы;

добавлены некоторые дополнительные элементы истории;

добавлены новые варианты анимации смерти от выстрела в голову для каннибалов;

разгневанные обычные каннибалы теперь могут атаковать, прыгая с деревьев;

маленькие птицы теперь будут приземляться и есть/набираться сытости;

добавлена возможность скрыть теги имён игроков;

добавлена возможность скрыть прицел и траекторию снаряда;

ловушка для рыбы теперь должна работать и ловить рыбу (каждые 5-10 минут), пока она находится в воде и если текущий сезон не зимний;

добавлены смотровые башни в некоторые деревни каннибалов;

добавлен новый тип конструкции: односторонняя вышка. Заполняет пространство между наклонной балкой и поддерживающей её балкой. Выравнивается автоматически на основе ориентации наклонной балки.

Балансных правок в игру внесено тоже немало. Например, здоровье каннибалов было увеличено, а урон от дробовика снижен вдвое. С полным списком изменений можно ознакомиться на отдельной страничке с описание апдейта в Steam.

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Sons of the Forest вышла в ранний доступ 23 февраля текущего года. Игра за это время собрала более 88 тысяч отзывов, из которых 82 % — положительные.