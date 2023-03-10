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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Хитрый и юркий Голлум убегает, прячется и корчит рожи в новом трейлере стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum
Игра должна выйти до конца текущего года.
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Разработчики из студии Daedalic Entertainment совместно с издательством Nacon представили сюжетный трейлер своего приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum. Показ состоялся в рамках шоу Nacon Connect 2023.

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По сюжету, после утери драгоценного кольца Голлум решает отправиться в опасное путешествие по Средиземью. Проект посвящён данному этапу на многих этапах его жизнедеятельности — от рабства в Тёмной башне до жизни с эльфами в Лихолесье.

В представленном ролике нам показали некоторые фрагменты катсцен, сражения с врагами (орками) и тонкости системы незаметного передвижения. Последние тридцать секунд данного видеоматериала — это бодрая нарезка из всевозможных геймплейных ситуаций, в которых будет оказываться наш герой в рамках прохождения.

Разнообразие локаций, встреча с пафосными персонажами в дорогих одеяниях, смена времени суток, взаимодействие с окружением и многое другое — всё это разработчики успели запечатлеть в материале продолжительностью две с лишним минуты. Сюжет The Lord of the Rings: Gollum начинается за восемь лет до так называемой войны Кольца и идёт параллельно с первой половиной «Братства Кольца».

«Проворный скрытный хитрец, которым руководит желание снова взять в руки потерянное сокровище, Голлум — один из самых интересных персонажей в мире “Властелина колец”.

Он видел то, что другие не в состоянии вообразить, пережил такое, о чем остальным и подумать страшно. Его личность расколота надвое: на коварного злодея Голлума и общительного, но осторожного Смеагола.

Его история — важная часть эпопеи Толкина, но многие её стороны еще не показаны в подробностях. С игрой «Властелин колец: Голлум» вы сможете посмотреть на события его глазами — со времен рабства в Темной Башне до жизни с эльфами в Лихолесье.

Используйте свои проворство, хитрость и скрытность, чтобы выжить и справиться с предстоящими испытаниями. Карабкайтесь, цепляйтесь и прыгайте, чтобы избежать опасностей или найти что-нибудь интересное», — гласит официальное описание проекта.

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The Lord of the Rings: Gollum должна поступить в продажу в 2023 году, о чём сами авторы решили напомнить. Точной даты релиза до сих пор нет, но в Сети раньше появлялись намёки на то, что проект выйдет в период с апреля по сентябрь. Целевые платформы следующие: PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

#nacon #daedalic entertainment #the lord of the rings gollum
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