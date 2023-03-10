Dead or Alive, You're Coming With Me!

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Издательство Nacon совместно с разработчиками из польской студии Teyon, которые подарили нам ранее вполне хорошую Terminator: Resistance, на прошедшем только что шоу Nacon Connect 2023 представили первое геймплейное видео своего следующего проекта. Речь, разумеется, идёт о шутере от первого лица RoboCop: Rogue City.

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В данной игре внешность робота-полицейского предельно каноничная: тот же дизайн, та же внешность человека, даже актёр озвучки тот же (Питер Уэллер)! В течение нескольких минут герой выясняет отношения с наркоторговцами, далеко не единожды пускает в ход свой убойный пистолет, делает эффектные добивания рукой и успевает провести небольшой сбор улик на месте преступления.

В какой-то момент нашему роботу-полицейскому даже приходится вспомнить одну из трёх основных директив — фанаты же помнят, что четвёртая засекреченная директива из первого фильма не относится к основному виду деятельности нашего героя. Дизайн интерфейса в режиме от первого лица (здесь это действительно важно) сделан с полной оглядкой на первоисточник. Система наведения на врагов, шрифт сообщений, цвет всех элементов — всё по канону.

RoboCop: Rogue City должен поступить в продажу в сентябре 2023 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. О версии игры для Nintendo Switch, существование которой было подтверждено ранее, в новом трейлере на канале разработчиков ничего сказано не было.

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Напомним, анонс RoboCop: Rogue City состоялся в рамках мероприятия Nacon Connect 2021 в июле 2021-го. До сегодняшнего дня принято было считать, что игра готовится к релизу в июне 2023-го, но релиз сместили на три месяца. Будем надеяться, что перенос пойдёт шутеру на пользу.