Компания Epic Games подвела итоги ушедшего 2022 года в отношении своего магазина игр EGS, раскрыв попутно интересные сведения о росте аудитории, играх и не только. Всё это свёрстано было в единый материал, краткие выжимки из которого мы публикуем прямо сейчас. Итак, количество пользователей сервиса Epic Games Store на ПК в 2022 году составило 230 миллионов человек. Прирост по сравнению с 2021-м — 36 миллионов. Количество кроссплатформенных учётных записей Epic выросло до 725 миллионов.
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Но описанные в предыдущем абзаце цифры затрагивают тему с общим количеством игроков, а вот показатели по активной аудитории — это совсем другие цифры. Ещё в предыдущей новости мы рассказывали вам, что количество ежемесячных активных пользователей Epic Games Store перевалило за 68 миллионов (на 6 миллионов больше, чем годом ранее). Ежедневно в сервис заходит в среднем чуть выше 34 миллионов игроков.
Epic Games Store — главная площадка по раздаче бесплатных игр на ПК. Если вы один из тех смекалистых геймеров, которые не пропустили ни одной раздачи от «эпиков», то в вашей библиотеке должно быть уже внушительное количество (несколько сотен) проектов разной степени востребованности. Что касается 2022 года, то за это время разработчики и издатели, которые сотрудничали с EGS, раздали 99 бесплатных игр общей стоимостью 2240 долларов.
Из перечисленных 99 игр целых 70 побили собственный рекорд по количеству пользователей, одновременно играющих на ПК. В среднем они превысили предыдущие максимальные показатели в 25 раз. Всего же за прошедшие 12 месяцев пользователи EGS бесплатно получили свыше 700 миллионов копий игр.
Epic Games также представила списки самых популярных игр 2022 года по расходам и степени вовлеченности аудитории. Выглядит всё это следующим образом:
- Мифические
- Genshin Impact
- Rocket League
- Tiny Tina's Wonderlands
- Grand Theft Auto V
- Fortnite
- Легендарные
- Final Fantasy VII Remake Intergrade
- Red Dead Redemption II
- Fall Guys
- Sifu
- Saints Row
- Эпические
- Valorant
- Borderlands 3
- Cyberpunk 2077
- Evil Dead The Game
- Assassin's Creed Valhalla
- Dying Light 2 Stay Human
- FIFA 23
- Far Cry 6
- Dead by Daylight
Среди самых ожидаемых проектов текущего года есть Redfall, Alan Wake II, Dead Island 2 и ещё 17 проектов. А вся нужная информация представлена специалистами из Epic Games в отдельной красиво оформленной инфографике. Если вы кликните по первому изображению в данной заметке, то сможете увидеть полностью весь слайд.