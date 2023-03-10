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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Epic Games Store раздал в 2022 году 99 игр на 2240 долларов
Есть и другие сведения по работе магазина за истекшие 12 месяцев.
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Компания Epic Games подвела итоги ушедшего 2022 года в отношении своего магазина игр EGS, раскрыв попутно интересные сведения о росте аудитории, играх и не только. Всё это свёрстано было в единый материал, краткие выжимки из которого мы публикуем прямо сейчас. Итак, количество пользователей сервиса Epic Games Store на ПК в 2022 году составило 230 миллионов человек. Прирост по сравнению с 2021-м — 36 миллионов. Количество кроссплатформенных учётных записей Epic выросло до 725 миллионов.

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Но описанные в предыдущем абзаце цифры затрагивают тему с общим количеством игроков, а вот показатели по активной аудитории — это совсем другие цифры. Ещё в предыдущей новости мы рассказывали вам, что количество ежемесячных активных пользователей Epic Games Store перевалило за 68 миллионов (на 6 миллионов больше, чем годом ранее). Ежедневно в сервис заходит в среднем чуть выше 34 миллионов игроков.

Epic Games Store — главная площадка по раздаче бесплатных игр на ПК. Если вы один из тех смекалистых геймеров, которые не пропустили ни одной раздачи от «эпиков», то в вашей библиотеке должно быть уже внушительное количество (несколько сотен) проектов разной степени востребованности. Что касается 2022 года, то за это время разработчики и издатели, которые сотрудничали с EGS, раздали 99 бесплатных игр общей стоимостью 2240 долларов.

Из перечисленных 99 игр целых 70 побили собственный рекорд по количеству пользователей, одновременно играющих на ПК. В среднем они превысили предыдущие максимальные показатели в 25 раз. Всего же за прошедшие 12 месяцев пользователи EGS бесплатно получили свыше 700 миллионов копий игр.

Epic Games также представила списки самых популярных игр 2022 года по расходам и степени вовлеченности аудитории. Выглядит всё это следующим образом:

  • Мифические
  • Genshin Impact
  • Rocket League
  • Tiny Tina's Wonderlands
  • Grand Theft Auto V
  • Fortnite
  • Легендарные
  • Final Fantasy VII Remake Intergrade
  • Red Dead Redemption II
  • Fall Guys
  • Sifu
  • Saints Row
  • Эпические
  • Valorant
  • Borderlands 3
  • Cyberpunk 2077
  • Evil Dead The Game
  • Assassin's Creed Valhalla
  • Dying Light 2 Stay Human
  • FIFA 23
  • Far Cry 6
  • Dead by Daylight
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Среди самых ожидаемых проектов текущего года есть Redfall, Alan Wake II, Dead Island 2 и ещё 17 проектов. А вся нужная информация представлена специалистами из Epic Games в отдельной красиво оформленной инфографике. Если вы кликните по первому изображению в данной заметке, то сможете увидеть полностью весь слайд.

#epic games #epic games store
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