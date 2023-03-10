Есть и другие сведения по работе магазина за истекшие 12 месяцев.

Компания Epic Games подвела итоги ушедшего 2022 года в отношении своего магазина игр EGS, раскрыв попутно интересные сведения о росте аудитории, играх и не только. Всё это свёрстано было в единый материал, краткие выжимки из которого мы публикуем прямо сейчас. Итак, количество пользователей сервиса Epic Games Store на ПК в 2022 году составило 230 миллионов человек. Прирост по сравнению с 2021-м — 36 миллионов. Количество кроссплатформенных учётных записей Epic выросло до 725 миллионов.

реклама

Но описанные в предыдущем абзаце цифры затрагивают тему с общим количеством игроков, а вот показатели по активной аудитории — это совсем другие цифры. Ещё в предыдущей новости мы рассказывали вам, что количество ежемесячных активных пользователей Epic Games Store перевалило за 68 миллионов (на 6 миллионов больше, чем годом ранее). Ежедневно в сервис заходит в среднем чуть выше 34 миллионов игроков.

Epic Games Store — главная площадка по раздаче бесплатных игр на ПК. Если вы один из тех смекалистых геймеров, которые не пропустили ни одной раздачи от «эпиков», то в вашей библиотеке должно быть уже внушительное количество (несколько сотен) проектов разной степени востребованности. Что касается 2022 года, то за это время разработчики и издатели, которые сотрудничали с EGS, раздали 99 бесплатных игр общей стоимостью 2240 долларов.

Из перечисленных 99 игр целых 70 побили собственный рекорд по количеству пользователей, одновременно играющих на ПК. В среднем они превысили предыдущие максимальные показатели в 25 раз. Всего же за прошедшие 12 месяцев пользователи EGS бесплатно получили свыше 700 миллионов копий игр.

Epic Games также представила списки самых популярных игр 2022 года по расходам и степени вовлеченности аудитории. Выглядит всё это следующим образом:

Мифические

Genshin Impact

Rocket League

Tiny Tina's Wonderlands

Grand Theft Auto V

Fortnite

Легендарные

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Red Dead Redemption II

Fall Guys

Sifu

Saints Row

Эпические

Valorant

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Evil Dead The Game

Assassin's Creed Valhalla

Dying Light 2 Stay Human

FIFA 23

Far Cry 6

Dead by Daylight

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Среди самых ожидаемых проектов текущего года есть Redfall, Alan Wake II, Dead Island 2 и ещё 17 проектов. А вся нужная информация представлена специалистами из Epic Games в отдельной красиво оформленной инфографике. Если вы кликните по первому изображению в данной заметке, то сможете увидеть полностью весь слайд.