Чуть ранее сегодня мы писали вам о том, что с выходом третьего сезона Halo Infinite данный шутер от 343 Industries получил официальную русскую озвучку. Как оказалось, в списке положительных изменений с игрой появился ещё один важный пункт. В отдельной заметке блога Xbox было объявлено, что теперь каждый сезон шутера не станут растягивать на полгода.
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Разработчики подчеркнули, что шестимесячные сезоны Halo Infinite остались в прошлом. Они и ранее признавали, что такие долгие периоды с неизменяемой шкалой прогресса и ограниченным набором «плюшек» вредят не только шутеру, но и самой 343 Industries. После запуска третьего сезона авторы начать работу над контентом для четвёртого.
Третий сезон Halo Infinite стартовал вчера. Он добавил в игру три новые карты, новый вспомогательный гаджет, винтовку и, конечно же, русскую озвучку.