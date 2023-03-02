Геймплейно ничего нового в нём нет, но в целом процесс остаётся задорным.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

По мере приближения многострадального зомби-боевика Dead Island 2 к своему релизу разработчики из Dambuster Studios начинают регулярнее выходить на связь и напоминать о существовании проекта. Сегодня, например, авторы опубликовали расширенный видеоролик с демонстрацией игрового процесса, где можно увидеть практически все основные геймплейные особенности новинки.

реклама

Действие Dead Island 2 вопреки названию будет происходить не на вымышленном острове, а в охваченном зомби-инфекцией Лос-Анджелесе. Нам в роли выживших предстоит пройти через этот ад на Земле и эвакуироваться из города.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Релиз игры состоится 21 апреля на PC и консолях как текущего, так и прошлого поколений.