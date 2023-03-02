Когда-то так эксперименты проводили авторы Fallout 76. Итог известен.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Выходцы из Blizzard, Remedy и Ubisoft основали студию Mainframe Industries и анонсировали Pax Dei — многопользовательскую ролевую игру с элементами «песочницы», в которой вовсе не будет NPC, но зато найдётся место другим активностям.

реклама

Игроки в Pax Dei смогут строить собственные города, объединяться в кланы, ходить в совместные рейды и заниматься изучением необычного средневекового мира. Сами авторы данного проекта делают большой упор на социальные возможности. Геймерам действительно придётся вступать в разные объединения и торговать друг с другом. Интересность всем этим процессам призваны повысить продвинутые системы профессий и экономики в целом.

Для изучения мира Pax Dei игрокам нужно будет разыскивать и применять по назначению тайные послания. Это действительно важно, поскольку NPС здесь не будет. Насколько такое решение целесообразно — узнаем уже после релиза. Но опыт Fallout 76, ранние версии которой критиковались именно за отсутствие неигровых персонажей, ничего хорошего не предвещает.

Некоторые журналисты уже успели «пощупать» Pax Pei и сделать предварительные выводы по поводу её внутреннего устройства. Как оказалось, игроки смогут создавать друг другу «квесты» для получения разных услуг и ресурсов.

Авторы Pax Dei также решили провести эксперимент с системой классов персонажей. Традиционных наработок из других проектов этого жанра здесь не предусматривается. Геймеры сами смогут прокачивать нужные им навыки и виды оружия.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Доподлинно известно, что разработка Pax Dei ведётся с 2020 года, игра пока создаётся для ПК. Информация о других целевых платформах и дате релиза поступит когда-нибудь потом.