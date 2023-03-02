Выходцы из Blizzard, Remedy и Ubisoft основали студию Mainframe Industries и анонсировали Pax Dei — многопользовательскую ролевую игру с элементами «песочницы», в которой вовсе не будет NPC, но зато найдётся место другим активностям.
реклама
Игроки в Pax Dei смогут строить собственные города, объединяться в кланы, ходить в совместные рейды и заниматься изучением необычного средневекового мира. Сами авторы данного проекта делают большой упор на социальные возможности. Геймерам действительно придётся вступать в разные объединения и торговать друг с другом. Интересность всем этим процессам призваны повысить продвинутые системы профессий и экономики в целом.
Для изучения мира Pax Dei игрокам нужно будет разыскивать и применять по назначению тайные послания. Это действительно важно, поскольку NPС здесь не будет. Насколько такое решение целесообразно — узнаем уже после релиза. Но опыт Fallout 76, ранние версии которой критиковались именно за отсутствие неигровых персонажей, ничего хорошего не предвещает.
Некоторые журналисты уже успели «пощупать» Pax Pei и сделать предварительные выводы по поводу её внутреннего устройства. Как оказалось, игроки смогут создавать друг другу «квесты» для получения разных услуг и ресурсов.
Авторы Pax Dei также решили провести эксперимент с системой классов персонажей. Традиционных наработок из других проектов этого жанра здесь не предусматривается. Геймеры сами смогут прокачивать нужные им навыки и виды оружия.
Доподлинно известно, что разработка Pax Dei ведётся с 2020 года, игра пока создаётся для ПК. Информация о других целевых платформах и дате релиза поступит когда-нибудь потом.