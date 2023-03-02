Проще говоря, вслед за Jedi Survivor, скорее всего, выйдет и третья часть.

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В конце апреля состоится релиз Star Wars Jedi Survivor — второй серии цикла приключений молодого джедая Кэла Кестиса. У Respawn Entertainment получилось создать достойнейший продукт с «Павшим Орденом», поэтому вполне естественно, что геймеры желают не только пройти «Выжившего», но и впоследствии увидеть и последующее продолжение. По всей видимости, мечты в перспективе сбудутся: о том, что Star Wars Jedi изначально представлялась разработчиками как трилогия, сообщил геймдиректор Jedi Survivor Стиг Асмуссен.

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Из комментария Асмуссена журналистам издания IGN следует, что триквел Star Wars Jedi может увидеть свет, если вторая часть продемонстрирует уверенные продажи и будет тепло принята публикой. Пока что говорить об этом рано, однако стоит напомнить, что «зелёный свет» производству Star Wars Jedi Survivor был дан практически сразу после релиза Star Wars Jedi Fallen Order.

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Сиквел поступит в продажу 28 апреля на актуальных платформах, коими в наши дни можно и нужно считать только PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.