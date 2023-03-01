Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
The Wolf Among Us 2 выйдет только в следующем году — релиз отложили, чтобы избежать переработок
А фанаты... Что фанаты? Ждали 10 лет, ещё годик подождут, не надорвутся.
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

В начале прошлого года возрождённая студия Telltale Games официально анонсировала The Wolf Among Us 2, действие которой по внутренней хронологии развернётся примерно через полтора года после оригинальной игры. На тот момент разработчики обещали, что проект подоспеет к релизу в 2023 году, но сегодня, как оно часто бывает, эти планы были изменены. Как сообщили представители Telltale, выход The Wolf Among Us 2 задержится до следующего — уже 2024 года.

реклама

Причин несколько. Во-первых, на разработку потребовалось больше времени, чем изначально рассчитывали. Во-вторых, Telltale не желает прибегать к переработкам и заставлять сотрудников вкалывать сверхурочно. И, наконец, в-третьих, задержка вызвана переездом с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Очевидно, работа над The Wolf Among Us 2 ещё в самом разгаре и пока даже не думает выходить на финишную прямую. Всё это свидетельствует о постоянных в современной игровой индустрии ошибках при планировании деятельности.

#telltale games #the wolf among us 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Третий сезон комедийного приключения Sam & Max: The Devil’s Playhouse тоже получит свою ремастер-версию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
34
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
19
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
9
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
23
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
20
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
12
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
30
Взрыв какого количества ядерных бомб уничтожит нашу цивилизацию
26

Сейчас обсуждают

ffe
21:39
В законе нет и не будет ясных критериев конструктивности или неконструктивности. Любое высказывание по теме может быть расценено как дискредитация с последующей пятнашечкой. А там и до пожизненного и ...
Пригожин: закон о дискредитации участников СВО не должен распространяться на командиров
Hacknir
21:38
а территории россии монгольские с времен монгольского ига. надо им их вернуть?
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
Hacknir
21:38
и? что это дало кроме того что теперь у меня цены на все выше в 2 раза и даже многие лекарства не купить как и игры?
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
Hacknir
21:37
в отвоеванных городаж оно тоже навсегда? что ты несешь ботяра..
Украина не способна победить в вооруженном противостоянии с Россией - лидеры стран Запада
Павел Маркин
21:35
Какая глупость. Нужно людей не в запреты загонять, а просвещать!
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
E. S.
21:32
"В Украине" - черти нерусские.
В Украине назвали точное количество Калибров в армии РФ и заявили о полном истощении запасов
NOFX
21:28
Ты в Москве видимо не был никогда? У нас метро уже размером с пол-Польши :)))
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
NOFX
21:27
Настоящая гиена Европы!
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
NOFX
21:23
Не дождётесь! Они так и сгниют на складах за конский прайс :)
Аналитики: новый дефицит видеокарт случится из-за роста ИИ и нейросетей
Gena Kulagin
21:22
Да, действительно. Графика великолепна. Игра затягивает.
Atomic Heart впечатления без спойлеров. Лицензия VS Бесплатная версии.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем