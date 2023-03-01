В начале прошлого года возрождённая студия Telltale Games официально анонсировала The Wolf Among Us 2, действие которой по внутренней хронологии развернётся примерно через полтора года после оригинальной игры. На тот момент разработчики обещали, что проект подоспеет к релизу в 2023 году, но сегодня, как оно часто бывает, эти планы были изменены. Как сообщили представители Telltale, выход The Wolf Among Us 2 задержится до следующего — уже 2024 года.
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Причин несколько. Во-первых, на разработку потребовалось больше времени, чем изначально рассчитывали. Во-вторых, Telltale не желает прибегать к переработкам и заставлять сотрудников вкалывать сверхурочно. И, наконец, в-третьих, задержка вызвана переездом с движка Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5.
Очевидно, работа над The Wolf Among Us 2 ещё в самом разгаре и пока даже не думает выходить на финишную прямую. Всё это свидетельствует о постоянных в современной игровой индустрии ошибках при планировании деятельности.