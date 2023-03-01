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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve опубликовала список самых популярных игр на Steam Deck в феврале, первое место угадать очень просто
Подсказка: это не Elden Ring и не Atomic Heart.
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Компания Valve опубликовала список самых популярных игр на портативном компьютере Steam Deck за февраль текущего года. Вполне ожидаемо, что Hogwarts Legacy заняла там почётное первое место. Сам список составлен в соответствии с общим количеством часов, проведённых в той или иной игре.

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Следом за Hogwarts Legacy расположилось Elden Ring и Vampire Survivors на втором и третьем месте соответственно. На четвёртом месте находится настоящий инди-долгожитель Stardew Valley, а пятёрку лучших замыкает Red Dead Redemption 2.

Двадцатка самых востребованных у пользователей Steam Deck игр примечательна тем, что там также нашлось место всем хитам прошлых лет: Cyberpunk 2077 (она буквально вчера получила полную поддержку устройства), The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Witcher 3: Wild Hunt и другие.

Полный топ-20 популярных игр на Steam Deck в феврале выглядит следующим образом:

  • Hogwarts Legacy;
  • Elden Ring;
  • Vampire Survivors;
  • Stardew Valley;
  • Red Dead Redemption 2;
  • The Witcher 3: Wild Hunt;
  • Grand Theft Auto V;
  • The Elden Scrolls V: Skyrim Special Edition;
  • Hades;
  • Brotato;
  • Persona 5 Royal;
  • Monster Hunter Rise;
  • The Binding of Isaac: Rebirth;
  • Fallout 4;
  • Cyberpunk 2077;
  • Valheim;
  • Slay the Spire;
  • Marvel's Midnight Suns;
  • NBA 2K23;
  • Project Zomboid.
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Внимательный зритель может язвительно отметить, что данный список очень уж сильно перекликается с топ-20 самых популярных игр в Steam, не только для Steam Deck. И будет, в общем-то, прав.

#valve #steam deck
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