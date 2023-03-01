Компания Valve опубликовала список самых популярных игр на портативном компьютере Steam Deck за февраль текущего года. Вполне ожидаемо, что Hogwarts Legacy заняла там почётное первое место. Сам список составлен в соответствии с общим количеством часов, проведённых в той или иной игре.
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Следом за Hogwarts Legacy расположилось Elden Ring и Vampire Survivors на втором и третьем месте соответственно. На четвёртом месте находится настоящий инди-долгожитель Stardew Valley, а пятёрку лучших замыкает Red Dead Redemption 2.
Двадцатка самых востребованных у пользователей Steam Deck игр примечательна тем, что там также нашлось место всем хитам прошлых лет: Cyberpunk 2077 (она буквально вчера получила полную поддержку устройства), The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Witcher 3: Wild Hunt и другие.
Полный топ-20 популярных игр на Steam Deck в феврале выглядит следующим образом:
- Hogwarts Legacy;
- Elden Ring;
- Vampire Survivors;
- Stardew Valley;
- Red Dead Redemption 2;
- The Witcher 3: Wild Hunt;
- Grand Theft Auto V;
- The Elden Scrolls V: Skyrim Special Edition;
- Hades;
- Brotato;
- Persona 5 Royal;
- Monster Hunter Rise;
- The Binding of Isaac: Rebirth;
- Fallout 4;
- Cyberpunk 2077;
- Valheim;
- Slay the Spire;
- Marvel's Midnight Suns;
- NBA 2K23;
- Project Zomboid.
Внимательный зритель может язвительно отметить, что данный список очень уж сильно перекликается с топ-20 самых популярных игр в Steam, не только для Steam Deck. И будет, в общем-то, прав.