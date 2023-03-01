Подсказка: это не Elden Ring и не Atomic Heart.

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Компания Valve опубликовала список самых популярных игр на портативном компьютере Steam Deck за февраль текущего года. Вполне ожидаемо, что Hogwarts Legacy заняла там почётное первое место. Сам список составлен в соответствии с общим количеством часов, проведённых в той или иной игре.

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Следом за Hogwarts Legacy расположилось Elden Ring и Vampire Survivors на втором и третьем месте соответственно. На четвёртом месте находится настоящий инди-долгожитель Stardew Valley, а пятёрку лучших замыкает Red Dead Redemption 2.

Двадцатка самых востребованных у пользователей Steam Deck игр примечательна тем, что там также нашлось место всем хитам прошлых лет: Cyberpunk 2077 (она буквально вчера получила полную поддержку устройства), The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, The Witcher 3: Wild Hunt и другие.

Полный топ-20 популярных игр на Steam Deck в феврале выглядит следующим образом:

Hogwarts Legacy;

Elden Ring;

Vampire Survivors;

Stardew Valley;

Red Dead Redemption 2;

The Witcher 3: Wild Hunt;

Grand Theft Auto V;

The Elden Scrolls V: Skyrim Special Edition;

Hades;

Brotato;

Persona 5 Royal;

Monster Hunter Rise;

The Binding of Isaac: Rebirth;

Fallout 4;

Cyberpunk 2077;

Valheim;

Slay the Spire;

Marvel's Midnight Suns;

NBA 2K23;

Project Zomboid.

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Внимательный зритель может язвительно отметить, что данный список очень уж сильно перекликается с топ-20 самых популярных игр в Steam, не только для Steam Deck. И будет, в общем-то, прав.