Позавчера вечером Destiny 2 получила очередной набор дополнительного контента, который нарекли Lightfall («Конец света» в русской локализации). Как оно часто бывает, выпуск нового контента способствует росту «онлайна» проекта, и вот, то же самое случилось и с Destiny 2. Как сообщает портал SteamDB, вчера поздним вечером в игре был зафиксирован рекорд — одновременно в её Steam-версии присутствовало свыше 316 тысяч пользователей.
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Примечательно, что до этого рекорд был установлен аж в 2019 году — в день непосредственно появления Destiny 2 в Steam. Очевидно, дополнение Lightfall и весь ему сопутствующий контент смогли привлечь широкое внимание публики.
На сегодняшний день Destiny 2 является одним из самых популярных шутеров от первого лица.