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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Было бы здорово»: Obsidian о возможном выпуске ремастера Fallout New Vegas
Спору нет, было бы и впрямь здорово.
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Fallout New Vegas многими фанатами серии считается лучшим её представителем. Соглашаться с этим мнением или нет — личное дело каждого, однако невозможно спорить с тем, что именно «Вегас» отложился в памяти геймеров, приобщившихся к Fallout в её современном виде. Проект уже пожилой, да и на момент выхода он в технологическом плане не блистал, поэтому желание увидеть хотя бы ремастер, а в идеале ремейк, живёт в сердцах геймеров и по сей день.

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Примечательно, что увидеть обновлённую версию Fallout New Vegas хотели бы и сами разработчики оригинальной игры — Тим Кейн и Леонард Боярский. Беседуя с изданием The Gamer, они отметили, что «было бы здорово» увидеть графический ремастер «Вегаса».

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Пока что трудно сказать, имеем мы дело с распространившимися на разработчиков мечтами геймерского сообщества или же в Obsidian что-то знают. В любом случае, учитывая реалии современной игровой индустрии, по большей части состоящей из самоповторов и ремастеров/ремейков культовой классики, удивления гипотетический анонс обновлённой версии Fallout New Vegas не вызовет.

#obsidian entertainment #fallout new vegas
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