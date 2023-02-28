Спору нет, было бы и впрямь здорово.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Fallout New Vegas многими фанатами серии считается лучшим её представителем. Соглашаться с этим мнением или нет — личное дело каждого, однако невозможно спорить с тем, что именно «Вегас» отложился в памяти геймеров, приобщившихся к Fallout в её современном виде. Проект уже пожилой, да и на момент выхода он в технологическом плане не блистал, поэтому желание увидеть хотя бы ремастер, а в идеале ремейк, живёт в сердцах геймеров и по сей день.

реклама

Примечательно, что увидеть обновлённую версию Fallout New Vegas хотели бы и сами разработчики оригинальной игры — Тим Кейн и Леонард Боярский. Беседуя с изданием The Gamer, они отметили, что «было бы здорово» увидеть графический ремастер «Вегаса».

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пока что трудно сказать, имеем мы дело с распространившимися на разработчиков мечтами геймерского сообщества или же в Obsidian что-то знают. В любом случае, учитывая реалии современной игровой индустрии, по большей части состоящей из самоповторов и ремастеров/ремейков культовой классики, удивления гипотетический анонс обновлённой версии Fallout New Vegas не вызовет.