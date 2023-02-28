Побольше ядовитых красок и ослепительного света — вот вам и «некстген».

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Rockstar официально трудится над следующей частью Grand Theft Auto — данный факт известен ещё с прошлого года, ну а в сентябре в Сеть просочилась рабочая версия проекта вместе с геймплеем, тем самым подтвердив, что работа идёт и уже дошла до определённого важного момента.

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Вдохновившись прошлогодней утечкой и вооружившись Unreal Engine 5, энтузиасты с YouTube-канала TeaserPlay показали, как может выглядеть условная Grand Theft Auto VI на данном суперсовременном движке от Epic Games. Как оно постоянно бывает в похожих видеороликах, видеоряд при использовании Unreal Engine 5 отличается фирменной «засвеченностью». В остальном же увидеть в данном проекте непосредственно новую часть GTA сложно.

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Важно понимать, что перед нами не геймплей в реальном времени, а изображающий игровой процесс пререндеренный видеоряд. В реальности графика вряд ли будет столь же технологичной и качественной.