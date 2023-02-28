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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирована The Thaumaturge — детективная ролевая игра в декорациях Варшавы времён Российской империи
Разработчики игры также занимаются ремейком The Witcher.
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Издательство 11 bit studios совместно с разработчиками из польской студии Fool’s Theory (заняты производством ремейка The Witcher) официально анонсировали ролевую игру The Thaumaturge. Ранее данный проект был известен под кодовым названием Project Vitriol, а его новое имя отсылает к древнегреческому слову, которое означает людей, совершающих сверхъестественные действия.

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Эти самые люди с невероятными способностями в мире игры называют тауматургами. Они умеют подчинять своей воле потусторонних существ — салюторов. Уже с помощью последних тауматурги управляют нравами других людей в повседневной жизни и бою, попутно оказывая влияние на весь окружающий мир.

Действие The Thaumaturge происходит в Варшаве начала XX века, когда город находился под контролем Российской империи. Разработчики обещают туда добавить на права жителей исторических личностей того периода. Новинка от Fool’s Theory — это изометрическая ролевая игра с достаточно проработанной детективной составляющей, глубоким сюжетом и модной в игровой индустрии системой моральных дилемм. Для проекта также обещают реализовать доскональную прокачку персонажа и уникальные тактические бои.

Главный герой The Thaumaturge — тот самый тауматург, способный взять под свой контроль демонов, населяющих город. Он будет исследовать открытый мир, влиять на поступки случайных персонажей и приручать потусторонних существ.

Особенности ролевой игры:

  • Возможность творить собственную историю — как и любая полноценная ролевая игра, Thaumaturge даёт свободу выбора, но нужно быть готовым к непредсказуемым последствиям.
  • Развитие персонажа — создайте собственного тауматурга и играйте так, как нравится вам.
  • Уникальная боевая система — сочетайте физические атаки и навыки со сверхъестественной силой салюторов.
  • Господство над сознанием — влияйте на умы людей и подчиняйте их своей воле.
  • Сила салюторов — уникальные способности потусторонних существ помогут вам познать мир и поставить врагов на колени.
  • Мир на грани краха — познакомьтесь с малоизвестной, детально воссозданной Варшавой XX-го века. Городом, где богатство и беззаконие часто неразделимы. Встретьте исторических личностей этого периода и узнайте их роль в судьбе мира.

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Релиз The Thaumaturge должен состояться только на ПК, проект создаётся на движке Unreal Engine 5. За подробностями и дополнительными скриншотами можно обратиться к Steam, GOG и Epic Games Store.

#11 bit studios #fools theory #the thaumaturge
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