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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Microsoft Flight Simulator получил дополнение с самолётом-рекордсменом Ан-225 «Мрия»
В Microsoft считают, что это поможет восстановить самолёт. Как, кто и когда будет восстанавливать — лучше не спрашивать.
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Когда в 1991 году Украина унаследовала от СССР/России невероятное количество промышленных предприятий, в их числе оказался и авиационный завод «Антонов» вместе с одноимённым аэропортом недалеко от посёлка Гостомель в Киевской области. В одном из ангаров аэропорта стоял венец советского транспортного авиастроения — самолёт-рекордсмен Ан-225 «Мрия», разрабатывавшийся в качестве транспортной системы для проекта советского космического челнока «Буран». В феврале 2022 года в ходе боевых действий в аэропорту «Антонов» самолёт был уничтожен, и вот, спустя год после этого события «Мрию» увековечили в Microsoft Flight Simulator (2020).

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Самолёт можно приобрести в качестве набора дополнительного контента по цене в $19.99. В Microsoft верят (ну, или делают вид, что верят), что собранные с продаж дополнения средства позволят восстановить Ан-225.

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Насколько реалистичен сценарий с восстановлением самолёта такого масштаба, вопрос открытый. Сейчас для «птичек» таких размеров и грузоподъёмности нет ни практического смысла, ни какой бы то ни было высшей цели, кроме разве что чисто символической. Да и для восстановления нужны не только деньги, а ещё и возрождение целых отраслей — от металлургии и материаловедения до электроники и двигателестроения. Такое чувство, что на Западе забыли, что реальный мир — это отнюдь не видеоигра.

#microsoft #microsoft flight simulator #asobo studio
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