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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Слух: Sony активно работала над PC-версией Bloodborne, но отменила проект
И такое, по всей видимости, бывает.
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Отмена игр или отдельных их версий в индустрии разработки видеоигр не является чем-то экстраординарным. Игры отправляются «в стол» по самым разным причинам: от ухода ключевых разработчиков до желания левой пятки издателя, который внезапно сменил планы. По всей видимости, последнее произошло с PC-версией Bloodborne.

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Как сообщает издание Gamerant со ссылкой на испанского блогера Baitybait, версия Bloodborne для персональных компьютеров якобы находилась в разработке, и за процесс отвечал коллектив Virtuos, который, как сообщается, слабо справился со своей задачей по разработке PC-порта Horizon Zero Dawn, из-за чего Sony впоследствии пришлось спешно искать ему замену. Как следствие, PC-версия Bloodborne лишилась своего основного разработчика, а затем якобы и вовсе была отменена.

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Насколько серьёзно следует принимать данные сведения, вопрос открытый. Обычно слухи такого рода от непроверенных источников оказываются просто «вбросами». В любом случае, даже если слух подтвердится, это мало что изменит: с момента выхода Bloodborne прошло без малого восемь лет, и на сегодняшний день трудно найти такого фаната творчества FromSoftware, который до сих пор ожидает выхода PC-версии данного многими считающегося культовым проекта.

#fromsoftware #bloodborne
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