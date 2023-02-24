Это следует из официального FAQ на сайте разработчиков.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Бельгийские разработчики из Larian Studios в рамках прошедшей State of Play объявили, что консольная версия ролевой игры Baldur’s Gate 3 выйдет одновременно с версией для PC — то есть, 31 августа. Речь шла в данном контексте исключительно о PlayStation 5 как о целевой платформе.

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Про другие платформы бельгийцы ничего на презентации Sony не сказали, поэтому владельцы, например, Xbox Series X|S справедливо предположили, что анонс для их систем состоится уже после завершения февральской State of Play. Но в своём официальном списке вопросов и ответов (FAQ) на сайте Larian уже пишет, что на релизе Baldur’s Gate 3 действительно будет доступна только на PS5, Windows и macOS. Про версии для консолей Microsoft ничего сказано не было.

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Sony не называет новую игру от Larian Studios консольным эксклюзивом, поэтому может вполне случиться так, что версии для Xbox Series X|S будут анонсированы позже. Также разработчики подтвердили, что Baldur’s Gate 3 выйдет только на текущем поколении консолей.