Но есть несколько нюансов.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что российские сервисы облачного гейминга заявили о «заметном росте» числа пользователей в 2022 году. Более того, некоторые из них уже даже успели поднять свои цены, поскольку основным опасением участников рынка вызывает уход разработчиков, которые перестали лицензировать свои игры на российских облачных сервисах.

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Если говорить конкретно о цифрах роста аудитории, то у VK Play рост оценивают в 50 %, в сервиса Loudplay говорят о «нескольких десятках процентов». В случае с последней рост числа пользователей пришёлся на мобильные платформы и Smart TV.

Есть ещё такой сервис Drova, владельцы которого утверждают, что количество пользователей и прибыль за год увеличились более чем в два раза, а средняя аудитория платформы МТС Fog Play увеличилась с «практически нулевой базы» в 12 раз с декабря по февраль текущего года.

О повышении стоимости подписки журналисты издания «Коммерсантъ» тоже кое-что рассказали. Услуги платформы Fog Play увеличились с 12 до 20 рублей в час, в МТС отметили, что частные владельцы ПК, которые сдают свои устройства в аренду, сами устанавливают цены на один игровой час. Loudplay повысила тарифы на 10-15 % из-за «изменения контрактов на размещение оборудования». А вот в VK Play Cloud цены никто трогать не стал — вилка осталась прежней, с 999 до 3500 рублей в месяц.

Журналисты «Коммерсанта» опросили нескольких экспертов и установили, что рост популярности облачного гейминга случился из-за развития качества предоставляемых услуг. В то же время, опасения экспертов по поводу ухода производителей оборудования из России, пока не реализовались, поскольку партнёры платформ обладают достаточными запасами необходимой электроники.

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А вот опасения по поводу дефицита контента никуда не делись. Эксперты убеждены, что разработчики впредь будут «неохотно» лицензировать свои продукты в России.