В своё время Kerbal Space Program, представляющий собой симулятор руководителя космической программой отдельно взятого вымышленного народа произвёл фурор в жанре. Отличаясь высоченной степени сложности, Kerbal Space Program позволяла моделировать полёты на отдалённые планеты и воплощать фантазии в плане возведения космических станций и нацеленных на исследование космоса кораблей.
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Несколько лет назад был анонсирован сиквел — Kerbal Space Program 2 — и вот, сегодня он наконец-то добрался до Steam по программе раннего доступа. Это означает, что проект будет развиваться параллельно продажам, что, в принципе, справедливо, учитывая его масштаб и возможности.
Kerbal Space Program 2 предлагает расширенные по сравнению с оригинальной игрой геймплейные возможности, более современную графику и усовершенствованный интерфейс. В России проект по причине ухода издательства Private Division (инди-крыло Take-Two Interactive) с отечественного рынка недоступен, так что вариантов всего три: изображать, что «игры вне политики», хоть это и не так, и шаманить со сменой региона, скачивать новинку с известных файлообменных ресурсов, ну или же полностью её игнорировать.