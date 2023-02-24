Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Выходцы из BioWare и Blizzard разрабатывают Project Skies — кооперативную RPG для ПК и смартфонов
Ну, такое.
рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр

Выходцы из студий BioWare, Riot Games и Blizzard основали студию Elodie Games и принялись ваять проект под кодовым названием Project Skies. Речь идёт об условно-бесплатной кооперативной ролевой игре с социальными элементами, а также кроссплеем между платформами. До завершения разработки проекта осталось ещё очень много времени, если что.

реклама

Авторы предложат игрокам заняться исследованием загадочного фэнтезийного мира, поскольку этот процесс будет положен в основу всего геймплея. Ещё сотрудники Elodie Games уже сейчас пообещали выпускать на регулярной основе дополнительный контент для своего детища: сюжетные задания, игровых персонажей и прочие штуки.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Если вас каким-то образом заинтересовал данный проект, то вы можете прямо сейчас подать заявку на тестирование версии «пре-альфа» для ПК и смартфонов.

#elodie games #project skies
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
36
США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35
32
Китай строит военные корабли быстрее, чем любая страна, США не поспевают за ВМС НОАК – Пентагон
16
Бенчмарк-тесты и анализ производительности Atomic Heart
74
Есть ли будущее у экранов OLED - разбираем предрассудки
59
Зачем нужен кронштейн для монитора
15
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году. Часть 2
22
9 способов ускорить ваш старый ПК
53
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
26
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
45

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:10
Просто ни ума, ни аргументов не хватило.
На заседании ПА ОБСЕ представитель Латвии позволил себе выругаться матом в адрес российской делегации
Alex Zamfol
01:09
Какая ты страшная однако...
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
Евгений Сом
01:08
ниже тебя уже опустили и амд слила нвидиа и интелу по ПОЛНОЙ ))))))))
AMD приблизилась к NVIDIA по игровой выручке, но не благодаря игровым GPU
REY_B_
01:07
Плюс 20 косарей к цене за дополнительный алюминий. Неслабо захотели!
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
32Влад32
01:05
Завидуй молча.
В. Путин вручил звезду Героя России наводчику Т-72Б3М, который уничтожил 16 танков противника
32Влад32
01:04
Оно нам надо?
Пять новых тенденций, которые могут изменить нашу жизнь в Интернете
32Влад32
01:02
Себе что ли написать статью о статье, в которой обсуждалась статья?
О высоком искусстве комментирования на Overclokers.ru
Владлен Тужуркин
01:00
Как эта новость связана с разгоном железа? Автор площадкой случайно не ошибся?
Снаряды пошли: Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»
32Влад32
00:58
Будем смотреть в 720.
YouTube хочет сделать разрешение 1080р платным, повысив битрейт
32Влад32
00:57
Ребята, то ли еще будет.
США не успевают со строительством военных кораблей и всё больше стали отставать от Китая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем