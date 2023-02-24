Ну, такое.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Выходцы из студий BioWare, Riot Games и Blizzard основали студию Elodie Games и принялись ваять проект под кодовым названием Project Skies. Речь идёт об условно-бесплатной кооперативной ролевой игре с социальными элементами, а также кроссплеем между платформами. До завершения разработки проекта осталось ещё очень много времени, если что.

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Авторы предложат игрокам заняться исследованием загадочного фэнтезийного мира, поскольку этот процесс будет положен в основу всего геймплея. Ещё сотрудники Elodie Games уже сейчас пообещали выпускать на регулярной основе дополнительный контент для своего детища: сюжетные задания, игровых персонажей и прочие штуки.

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Если вас каким-то образом заинтересовал данный проект, то вы можете прямо сейчас подать заявку на тестирование версии «пре-альфа» для ПК и смартфонов.