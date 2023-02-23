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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Над Хогвартсом подняли «Весёлый Роджер»: взломанная версия Hogwarts Legacy появилась в Сети
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Пиратство всегда сопутствовало видеоиграм, и зачастую никакие системы защиты их не спасают. Единственный реально действующий способ обезопасить своё творение от пиратства — это делать его направленным исключительно на мультиплеер. Hogwarts Legacy, как известно, наоборот — исключительно одиночная игра, и поэтому сразу же попала в прицел пиратов. Недавно известная «взломщица» под ником EMPRESS пообещала избавить Hogwarts Legacy от Denuvo, и вот, сегодня, спустя почти две недели после релиза, это случилось.

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По словам EMPRESS, фактически она преодолела оборону Denuvo ещё раньше, однако дополнительное время ушло на проверку работоспособности соответствующей версии игры.

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Отметим, что хоть пиратство — это плохо, и мы в редакции его не поддерживаем, но издательство WB Games в прошлом году поступило недальновидно и приостановило свою деятельность в России, фактически не оставив российским геймерам альтернативы. Танцы с бубном, применение VPN, смена регионов и заморочки с оплатой через сторонние сервисы — не в счёт.

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