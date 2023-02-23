Людям всё равно прилетают предупреждения, а видео демонетизируются, потому что в игре остаются «закопирайченные» песни.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

После того как потоковая трансляция видеоигр стала для многих заменой телевизору и способом провести свободное время у любимых стримеров, популярность в играх начал набирать соответствующий «стримерский» режим, при активации которого из игры исчезает вся музыка, которая может попасть под защиту авторских прав, дабы публикуемые стримером трансляции не демонетизировались и не лишались звуковой дорожки. В Atomic Heart соответствующий режим тоже есть, однако многие стримеры начали сообщать, что он работает некорректно.

реклама

В частности, при активации режима стримера в Atomic Heart остаются композиции, защищённые законом об авторском праве, что приводит к автоматической демонетизации видеороликов. Речь идёт, например, о таких песнях, как «Миллион алых роз», «Шарманка» и «Лунный кот».

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Очевидно, что при подготовке режима стримера в него закралась ошибка или же разработчики просто не уследили за перечнем отключаемых при его активации композиций. В Mundfish на проблему пока не отреагировали, но учитывая приданную ей широкую огласку, не заметить её будет сложно.