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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Пользователи пожаловались, что в Atomic Heart некорректно работает «режим стримера»
Людям всё равно прилетают предупреждения, а видео демонетизируются, потому что в игре остаются «закопирайченные» песни.
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После того как потоковая трансляция видеоигр стала для многих заменой телевизору и способом провести свободное время у любимых стримеров, популярность в играх начал набирать соответствующий «стримерский» режим, при активации которого из игры исчезает вся музыка, которая может попасть под защиту авторских прав, дабы публикуемые стримером трансляции не демонетизировались и не лишались звуковой дорожки. В Atomic Heart соответствующий режим тоже есть, однако многие стримеры начали сообщать, что он работает некорректно.

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В частности, при активации режима стримера в Atomic Heart остаются композиции, защищённые законом об авторском праве, что приводит к автоматической демонетизации видеороликов. Речь идёт, например, о таких песнях, как «Миллион алых роз», «Шарманка» и «Лунный кот».

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Очевидно, что при подготовке режима стримера в него закралась ошибка или же разработчики просто не уследили за перечнем отключаемых при его активации композиций. В Mundfish на проблему пока не отреагировали, но учитывая приданную ей широкую огласку, не заметить её будет сложно.

#atomic heart #mundfish
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