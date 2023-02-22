Тем временем другие разработчики только разводят руками и признают свою беспомощность в деле борьбы с читерами.

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Читерство сопровождает сетевые видеоигры так же долго, как эти игры, собственно, и существуют. От данной «напасти» никуда не деться, она будет преследовать любителей мультиплеера всегда, а разработчики таких игр будут всегда бороться с данными злостными нарушителями порядка. Кому-то противодействие читерству удаётся хуже, кому-то — лучше. В число последних сегодня вписала себя Valve, заявившая, что благодаря использованной хитрости смогла выявить и навсегда заблокировать 40 тысяч учётных записей, на которых за последние несколько недель были зафиксированы случаи активации «стороннего ПО для нечестной игры».

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Как пишет Valve, разработчики выпустили специальное обновление, в которое включили «приманку», представляющую собой игровые данные, запрос на которые осуществляли исключительно читерские программы. В стандартных условиях эти данные никак не используются, поэтому данная «приманка» и позволила выявить и наказать десятки тысяч нарушителей.

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В данной истории важен не сам факт блокировки огромного количества читерских учётных записей, сколько активные действия, к которым прибегли в Valve для выявления нарушителей. К сожалению, в большинстве случаев разработчики игр не заморачиваются и отдают всю работу на откуп сторонним античитам, которые, мягко говоря, плохо справляются со своей задачей.