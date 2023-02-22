В рамках мероприятия Sony State of Play.

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16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Sony подтвердила, что на этой неделе — в полночь (по московскому времени) с 23 на 24 февраля — проведёт традиционный выпуск своего посвящённого видеоиграм мероприятия State of Play. Главным героем программы станет суперзлодейский боевик Suicide Squad Kill the Justice League, которому уделят пятнадцать минут программы.

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В рамках презентации покажут новый геймплей, расскажут об особенностях проекта и о нововведениях по сравнению с предыдущими играми производства Rocksteady.

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Хоть Suicide Squad Kill the Justice League и станет гвоздём программы, но на ней презентация State of Play не исчерпается. Всего онлайн-мероприятие продлится около сорока пяти минут, где нас также ждут новости от сторонних студий и новинки для PS VR2.