Sony подтвердила, что на этой неделе — в полночь (по московскому времени) с 23 на 24 февраля — проведёт традиционный выпуск своего посвящённого видеоиграм мероприятия State of Play. Главным героем программы станет суперзлодейский боевик Suicide Squad Kill the Justice League, которому уделят пятнадцать минут программы.
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В рамках презентации покажут новый геймплей, расскажут об особенностях проекта и о нововведениях по сравнению с предыдущими играми производства Rocksteady.
Хоть Suicide Squad Kill the Justice League и станет гвоздём программы, но на ней презентация State of Play не исчерпается. Всего онлайн-мероприятие продлится около сорока пяти минут, где нас также ждут новости от сторонних студий и новинки для PS VR2.