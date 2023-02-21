Сегодня состоялось, пожалуй, главное событие в отечественной (пусть и не юридически) игровой промышленности — открылся доступ к экшену с RPG-элементами Atomic Heart про альтернативный СССР времён 1950-х годов. Первые обозреватели были сдержаны в оценках, заявив, что перед нами достойный, но не шедевральный проект, однако простые игроки в этом плане традиционно более фанатично относятся к делу.
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Так, на сегодняшний день запуск Atomic Heart уже можно назвать успешным: в одном только Steam на момент написания данной заметки в новинке одновременно находились свыше 26 тысяч пользователей с пиковым показателем в 38 469 человек. Кроме того, 89 % игроков рекомендуют Atomic Heart к прохождению, заявляя, что это не только чуть ли не прорывной проект от выходцев из России, но и в целом достойная игра с точки зрения геймплея и сюжетной линии.
Впрочем, важно понимать, что отзывы от российских геймеров всё же в основном ангажированные: редкие критические комментарии, подробно расписывающие все преимущества и недостатки Atomic Heart, встречаются нечасто. Также необходимо помнить, что официально Atomic Heart в России можно купить только в VK Play, что многие, кстати, и сделали, поэтому статистика в Steam по определению заниженная.
В любом случае, в качестве дебютного для Mundfish проекта Atomic Heart полностью оправдал себя, и это уже свершившийся факт.