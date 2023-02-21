Разработчики из российской студии GFA Games опубликовали новый трейлер шутера PIONER, содержащий в себе геймплейные кадры. Представленный видеоматериал даёт представление, как будет выглядеть в шутере сражение хорошо прокаченного персонажа с врагами.
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PIONER на данном этапе позиционируется создателями как MMO-шутер от первого лица с элементами RPG. Важно, что здесь есть сюжетная кампания, доступная для прохождения в гордом одиночестве. Для этого достаточно не посещать PvP-зоны и не привлекать внимания других игроков. Действие проекта происходит во времена СССР где-то на изолированном техногенной аномалией острове, который заполонили опасные монстры.
Напомним, в конце 2021 года китайская компания Tencent купила миноритарную долю в GFA Games. Именно тогда руководством студии было объявлено, что китайский IT-гигант окажет всяческую поддержку в разработке PIONER. Издатель собирался привлечь в команду разработки новых специалистов и не только.
Предварительно установлено, что PIONER должна поступить в продажу в 2023 году на ПК.