Похоже, игру в данном сервисе купили больше двух человек.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Сервис VK Play, который метит в отечественный заменитель Steam’а, сегодня не прошёл боевое крещение. По всей видимости, в VK Play не рассчитывали, что значительное количество людей будут покупать Atomic Heart именно в данном магазине, потому что системы сервиса не выдержали нагрузки и начали давать сбои.

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Как сообщают пользователи, у них наблюдаются значительные просадки по скорости загрузки игры либо же загрузка вовсе не начинается. Представители VK Play осведомлены о проблеме и признают её наличие, обещая, что в скором времени она будет решена.

Сколько конкретно пользователей приобрели Atomic Heart в VK Play, неизвестно, но в любом случае, итог неутешительный: сервис пока не готов к тому, чтобы стать заменой Steam даже в сегменте отечественных или псевдоотечественных игр.

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Отметим, что официально и без танцев с бубном Atomic Heart в России можно купить только на ПК и только в VK Play. Любители шаманства могут приобрести проект в Steam.