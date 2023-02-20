Серия платформеров-головоломок Trine имеет пусть и не очень большую, но преданную фанатскую базу, которая всегда ждёт новинок и дополнений к ним, и очень сильно расстраивается, когда новый проект не совпадает с их видением прекрасного. Возможно, в обозримом будущем у фанатов франшизы появится новый повод для радости: сегодня авторитетный инсайдер billbil-kun, который ранее неоднократно сообщал впоследствии подтверждавшиеся сведения из мира игровой индустрии, поведал о том, что в разработке находится Trine 5, которой якобы уже присвоен подзаголовок A Clockwork Conspiracy.
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В детали инсайдер вдаваться не стал, а также не уточнил, когда примерно следует ожидать анонса и релиза. По справедливым словам billbil-kun, в современной игровой индустрии слишком часто случаются задержки и переносы, поэтому говорить о каких-то сроках, особенно, учитывая инсайдерский статус данной информации, не имеет смысла.
Предыдущая часть серии, Trine 4 The Nightmare Prince, появилась на свет в 2019 году и получила в основном положительные оценки, так что запрос на продолжение существует, хоть никакой официальной информации на его счёт пока не поступает.