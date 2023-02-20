Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В разработке находится пятая часть серии красочных платформеров-головоломок Trine — инсайдер
В самом деле, пора бы уже.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Серия платформеров-головоломок Trine имеет пусть и не очень большую, но преданную фанатскую базу, которая всегда ждёт новинок и дополнений к ним, и очень сильно расстраивается, когда новый проект не совпадает с их видением прекрасного. Возможно, в обозримом будущем у фанатов франшизы появится новый повод для радости: сегодня авторитетный инсайдер billbil-kun, который ранее неоднократно сообщал впоследствии подтверждавшиеся сведения из мира игровой индустрии, поведал о том, что в разработке находится Trine 5, которой якобы уже присвоен подзаголовок A Clockwork Conspiracy.

реклама

В детали инсайдер вдаваться не стал, а также не уточнил, когда примерно следует ожидать анонса и релиза. По справедливым словам billbil-kun, в современной игровой индустрии слишком часто случаются задержки и переносы, поэтому говорить о каких-то сроках, особенно, учитывая инсайдерский статус данной информации, не имеет смысла.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Предыдущая часть серии, Trine 4 The Nightmare Prince, появилась на свет в 2019 году и получила в основном положительные оценки, так что запрос на продолжение существует, хоть никакой официальной информации на его счёт пока не поступает.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
35
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
35
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
137
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
16
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
14
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
34
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
2
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
12
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2

Сейчас обсуждают

[ AtoM ]
22:22
Это кто за существа
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
[ AtoM ]
22:22
Если заходишь на сайт про железо , а приходится наблюдать такие высеры и тебе нравится, тогда ты точно гей!
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
Stanislav_i
22:21
Пока у мобилизованных в перспективе только отпуск и мобилизованы они до победы. Что только способствует увеличению "пятисотых". О демобилизации речи не было, равно как и об отдельном призыве для отдых...
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
am8086
22:16
Ага, вроде Prestigio/ASBIS или Kriegsspiele/Lesta.
Западная пресса оценила российскую Atomic Heart: мнения сильно разделились
terenty79
22:16
я ранее говорил, про то что нужны воздушные шары и дирижабли. все смеялись. а вышло как я и сказал, шары применили и они показали свою замечательную эффективность и черезвычайно низкую стоимость. сейч...
Зеленский предупредил Китай об угрозе третьей мировой войны из-за связей с РФ
momus
22:12
+100$ и можно взять 4070ti а она ощутимо быстрее и холоднее. При выходе нового поколения, старое должно быть -20% от старого прайса. З.ы. я згаю про высокую инфляцию, сто так фактически и есть, но офи...
GALAX анонсирует распродажу GeForce RTX 3080 — видеокарту можно купить по рекомендованной стоимости
am8086
22:12
Может быть это консервированные раскопки. Вроде Берестья.
Западная пресса оценила российскую Atomic Heart: мнения сильно разделились
Родион Вестов
22:02
А Элон Маск за одну ночь 100 лярдов потерял).
За сотни лет человечество потеряло в море ценных грузов на 60 миллиардов долларов
Родион Вестов
21:56
Не понимаю чего на пацана навались, зачем купил, зачем потратил.... Ну это его право, тратить честно заработанное.Тем более для него это профессиональное, чутка может даже отобьется чего. Послужит ему...
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
chat0-bot
21:54
Похоже, что у кокаинового пана-атамана не ма золотого запаса.
Из-за больших потерь ВСУ начали применять "тактику Махно" - военный эксперт Литовкин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем