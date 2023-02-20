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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
На русскую озвучку Hogwarts Legacy уже собрана вся необходимая сумма
Студия GamesVoice начинает активную работу.
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Будучи главным ролевым проектом текущего года, Hogwarts Legacy нашёл в том числе отклик и среди отечественных геймеров, считающих, что разработчики из Avalanche Software не виноваты в позиции издательства WB Games по отношению к российскому рынку. Сама игра снабжена русской локализацией, но выполнена она в виде субтитров, что в условиях ролевой игры с огромным количеством реплик может вызывать проблемы.

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В связи с этим студия GamesVoice, которая неоднократно выпускала полноценные локализации изначально их лишённых иностранных видеоигр, в феврале объявила о начале сбора средств на создание озвучки Hogwarts Legacy. Необходимая сумма в 1,9 миллиона рублей была собрана всего за десять суток, поэтому сотрудники студии сообщили о начале работы.

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По словам сотрудников GamesVoice, они приложат все силы, чтобы озвучка появилась уже в этом году. Дубляжу подвергнется всё: от сюжетных сцен и побочных заданий до боевых выкриков и фоновых разговоров массовки.

#hogwarts legacy #wb games #avalanche software
1
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