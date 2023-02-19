Будучи одной из самых ожидаемых видеоигр этого года — по крайней мере, в России — Atomic Heart уже продолжительное время находится в руках обозревателей, пишущих рецензии и готовящих их к публикации в день релиза проекта. Недобросовестных среди них хватает, и они уже «сливают» в Сеть различные спойлеры, в том числе ключевые. В курсе об этом и в студии Mundfish, поэтому призвали геймеров быть внимательными и не портить себе впечатление от первого прохождения игры.
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Согласно распространяемым по различным соцсетям сообщениям, в Сети уже появились сведения о вступительных главах Atomic Heart. А вступление — это, как известно, то, что производит о проекте первое (и самое главное) впечатление.
Как бы то ни было, до релиза Atomic Heart осталось всего два дня — игра выйдет 21 февраля — поэтому потерпеть и не натыкаться на спойлеры, что можно сделать только намеренно, абсолютно несложно.