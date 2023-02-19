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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Atomic Heart предупреждают о циркулирующих по Сети спойлерах игры
Кто не хочет портить впечатление, тому следует закрывать глазки.
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Будучи одной из самых ожидаемых видеоигр этого года — по крайней мере, в России — Atomic Heart уже продолжительное время находится в руках обозревателей, пишущих рецензии и готовящих их к публикации в день релиза проекта. Недобросовестных среди них хватает, и они уже «сливают» в Сеть различные спойлеры, в том числе ключевые. В курсе об этом и в студии Mundfish, поэтому призвали геймеров быть внимательными и не портить себе впечатление от первого прохождения игры.

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Согласно распространяемым по различным соцсетям сообщениям, в Сети уже появились сведения о вступительных главах Atomic Heart. А вступление — это, как известно, то, что производит о проекте первое (и самое главное) впечатление.

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Как бы то ни было, до релиза Atomic Heart осталось всего два дня — игра выйдет 21 февраля — поэтому потерпеть и не натыкаться на спойлеры, что можно сделать только намеренно, абсолютно несложно.

#atomic heart #mundfish
6
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niki_1
18:57
а про каклов ни одного фильма
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Mr Manhattan
18:54
У меня больше 3мб не даёт. Подожду , после ажиотажа кач
Авторы Atomic Heart предупреждают о циркулирующих по Сети спойлерах игры
Егор Черкасов
18:54
Изготовление госномеров всех видов и типов, а также рамки - 8985 I32 I2 ЗI . Официально и быстро.
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
typym6ek
18:50
Ещё минут 40 примерно:) Скорости больше 14 не дают, обычно по 25 метров качаю. Но уже говорят, что очень сырая версия, проблемы с балансом.
Авторы Atomic Heart предупреждают о циркулирующих по Сети спойлерах игры
Максим Смирнов
18:47
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Mr Manhattan
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Авторы Atomic Heart предупреждают о циркулирующих по Сети спойлерах игры
Антон Петух
18:46
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daimos
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