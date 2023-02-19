Разработчики из польской студии Starward Industries совместно с издательством 11 bit Studios в рамках фестиваля IGN Fan Fest 2023 представили новый трейлер будущего сюжетного приключения The Invincible. Данное произведение, напомним, создаётся с полной оглядкой и вдохновением от научно-фантастического романа «Непобедимый» Станислава Лема.
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The Invincible расскажет историю одного из членов научной экспедиции, которая оказалась на неизведанной планете Регис III. Квалифицированный и смекалистый астробиолог Ясна очень быстро понимает, что научное начинание превращается в экспедицию по спасению пропавших членов экипажа. Игроку нужно будет сопроводить героиню во всех её путешествиях и помнить, что каждое принятое решение может оказаться опасным.
По ходу действа геймер столкнётся с поразительными научными феноменами на жутковатой планете. Ещё здесь нужно находить фрагменты утраченного и докладывать своему астрогатору, голос которого будет поддерживать Ясну в трудные минуты. Разработчики уверяют, что сюжет The Invincible заставит «по-новому взглянуть на устремления человечества и на его предвзятость». Видимо, именно поэтому авторы просят правильно оценивать «суровую и гениальную простоту эволюции».
«Роботы, люди... Решайте сами, стоит ли взаимодействовать с населяющими Регис III существами… а если стоит, то как? Друг, спутник? Враг? До спуска на поверхность этой планеты вы и не подозревали, что могут значить эти слова.
Погрузитесь в атмосферу атомпанка, используя различные инструменты, такие как дальномер и датчик движения; передвигайтесь по изумительным местам на транспортном средстве. Вам предстоит использовать реалистичные аналоговые технологии в ретро-футуристичном мире», — гласит официальное описание The Invincible.
Атмосферное приключение The Invincible должно поступить в продаж в текущем году на PC, но точной даты релиза мы не знаем. Поляки Starward Industries готовят потенциально интересный проект с интересным визуальным стилем. Как минимум, по этой причине стоит дождаться его релиза.