Игра должна выйти в текущем году.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Разработчики из польской студии Starward Industries совместно с издательством 11 bit Studios в рамках фестиваля IGN Fan Fest 2023 представили новый трейлер будущего сюжетного приключения The Invincible. Данное произведение, напомним, создаётся с полной оглядкой и вдохновением от научно-фантастического романа «Непобедимый» Станислава Лема.

реклама

The Invincible расскажет историю одного из членов научной экспедиции, которая оказалась на неизведанной планете Регис III. Квалифицированный и смекалистый астробиолог Ясна очень быстро понимает, что научное начинание превращается в экспедицию по спасению пропавших членов экипажа. Игроку нужно будет сопроводить героиню во всех её путешествиях и помнить, что каждое принятое решение может оказаться опасным.

По ходу действа геймер столкнётся с поразительными научными феноменами на жутковатой планете. Ещё здесь нужно находить фрагменты утраченного и докладывать своему астрогатору, голос которого будет поддерживать Ясну в трудные минуты. Разработчики уверяют, что сюжет The Invincible заставит «по-новому взглянуть на устремления человечества и на его предвзятость». Видимо, именно поэтому авторы просят правильно оценивать «суровую и гениальную простоту эволюции».

«Роботы, люди... Решайте сами, стоит ли взаимодействовать с населяющими Регис III существами… а если стоит, то как? Друг, спутник? Враг? До спуска на поверхность этой планеты вы и не подозревали, что могут значить эти слова.

Погрузитесь в атмосферу атомпанка, используя различные инструменты, такие как дальномер и датчик движения; передвигайтесь по изумительным местам на транспортном средстве. Вам предстоит использовать реалистичные аналоговые технологии в ретро-футуристичном мире», — гласит официальное описание The Invincible.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Атмосферное приключение The Invincible должно поступить в продаж в текущем году на PC, но точной даты релиза мы не знаем. Поляки Starward Industries готовят потенциально интересный проект с интересным визуальным стилем. Как минимум, по этой причине стоит дождаться его релиза.